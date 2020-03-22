فرنسا تهدد بريطانيا على وقع تصاعد أزمة «كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

ماكرون

كشف تقرير صحفي أنه في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد في أوروبا، فقد وجهت فرنسا تهديدا لبريطانيا على وقع الوباء الذي ضرب معظم دول القارة. وقالت صحيفة "ليبراسيو" الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون هدد بإغلاق حدود بلاده مع بريطانيا، إذا تقاعس رئيس وزرائها بوريس جونسون، عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس. وكان جونسون قد أمر، أول من أمس الجمعة بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية، في محاولة لاحتواء الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من فرض دول أوروبية أخرى إغلاقا للبلاد.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر في مكتب ماكرون، أن قرار جونسون جاء بعد أن وجه له الزعيم الفرنسي إنذارا صباح الجمعة، مهددا بفرض حظر على دخول أي مسافر قادم من بريطانيا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة. ونقل التقرير عن مسؤول في الإليزيه قوله: "اضطررنا لتهديده بشكل واضح لجعله يتحرك في نهاية الأمر". وقالت الحكومة