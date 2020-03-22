إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بطريق دار السلام بسوهاج

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص

أرشيفية

ألقت قوات الأمن بسوهاج، القبض على سائق سيارة أجرة "ميكروباص"، تسبب فى حادث سير، إذ حاول تخطي السيارات على طريق دار السلام الزراعي الشرقي بسوهاج، بطريقة خاطئة، حتى اصطدم بسيارة ملاكي، متسببا في إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلونها، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دار السلام المركزي، وسوهاج الجامعي، ورفع رجال المرور السياراتين المتصادمتين من عرض الطريق، لتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات، فيما تبين أن الحالة العامة للمصابين مستقرة، وتنوعت إصاباتهم بين جروح وكدمات وسحجات.

تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغا يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية دير النغاميش، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والنجدة إلى محل البلاغ، وتبين إصابة "خالد م"، 52 عاما، موظف، و"عايدة خ"، 55 عاما، ربة منزل، و"فراولة ا"، 22 عاما، ربة منزل، و"السيد م"، 58 عاما، عامل. وبالتحري