جريمة

إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بطريق دار السلام بسوهاج

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص
أرشيفية
أرشيفية
ألقت قوات الأمن بسوهاج، القبض على سائق سيارة أجرة "ميكروباص"، تسبب فى حادث سير، إذ حاول تخطي السيارات على طريق دار السلام الزراعي الشرقي بسوهاج، بطريقة خاطئة، حتى اصطدم بسيارة ملاكي، متسببا في إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلونها، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دار السلام المركزي، وسوهاج الجامعي، ورفع رجال المرور السياراتين المتصادمتين من عرض الطريق، لتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات، فيما تبين أن الحالة العامة للمصابين مستقرة، وتنوعت إصاباتهم بين جروح وكدمات وسحجات.
تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغا يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية دير النغاميش، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والنجدة إلى محل البلاغ، وتبين إصابة "خالد م"، 52 عاما، موظف، و"عايدة خ"، 55 عاما، ربة منزل، و"فراولة ا"، 22 عاما، ربة منزل، و"السيد م"، 58 عاما، عامل. وبالتحري
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وزارة-الداخلية

المتورطون في فيديو عرقلة المارة: «الشهرة السبب»

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على 4 أشخاص عقب تداول فيديو يستقلون دراجتين ناريتين وقيام أحدهم بعرقلة المارة المترجلين وإسقاطهم أرضاً، وقيام مستقلين الدراجة الأخرى بتصوير الواقعة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقعى التواصل الاجتماعى (إنستجرام - تيك توك). مع انتشار المقطع وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة بتشكيل فريق بحث يضم ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.
سرقة-السيارات (3)

«في غمضة عين».. حل لغز سرقة سيارة بمدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص؛ لاتهامه بسرقة سيارة وتغيير معالمها بقصد التصرف فيها بالبيع بعدما تبلغ لقسم شرطة دار السلام من سائق يعمل طرف إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وفي وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفياً أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها، فتوجه المُبلغ صحبته يستقلان السيارة المشار إليها.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

القبض على طالبة متهمة بترويج شائعات عن «كورونا»

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع "فيسبوك" زعمت فيه تفشي مرض الكورونا فى مصنع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة، وجاري التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها أن تثير القلق بين الناس، وفق للاتهامات المنسوبة لها.
مخدر-الحشيش (5)

حلم انتهى خلف القضبان.. مصنع حشيش في منزل حارس عقار

لم يرض حارس عقار برزق حلال وراتب شهري يحصل عليه، بحث عن طريقة تمنحه مبالغا مالية طائلة دون تكيد عناء ومشقة العمل لساعات طويلة، فطرق أبواب عالم الجريمة متخذا مسكنه بمنطقة الهرم وكرا لتصنيع الحشيش المخدر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من السقوط في قبضة الشرطة التي داهمت الوكر وألقت القبض عليه واقتادته إلى ديوان القسم لسماع أقواله ومواجهته بالتحريات والأحراز المضبوطة بحوزته والتي تنوعت ما بين الأدوات المستخدمة في التصنيع وأقراص مخدرة "ومعجون حشيش".
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انقلاب- سيارة- نقل

انقلاب فنطاس «مولاس» على الطريق الصحراوي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة بسوهاج، انقلاب سيارة نقل "فنطاس" محملة بـ55 طن مولاس، كانت في طريقها من مصنع السكر بدشنا قنا، باتجاه مصنع آخر بمدينة بأبو قرقاص بالمنيا، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وعلى الفور تدخل رجال الإدارة العامة للمرور، باستخدام أوناش لرفع السيارة من عرض الطريق، وتيسير حركة المرور لمنع التكدس، وتبين من الفحص الأولي انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلاب السيارة وانسكاب حمولتها على جانب الطريق.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الأنبوبة انفجرت.. مصرع سيدة وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخصين آخرين في حريق منزل بقرية كوم بدار بدائرة مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج. اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق ووجود متوفاة ومصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين من التحريات اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين ملك ناصر عبداللاه عرابي، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

مصرع سيدتين وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال المنيا، اليوم الأحد، حادث تصادم بين 4 سيارات؛ ما أسفر عن مصرع سيدتين، وإصابة 10 أشخاص، معظمهم من محافظة سوهاج، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بنى مزار، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين. وانتقلت قوات الأمن و7 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن معظم الضحايا والمصابين من محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.
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