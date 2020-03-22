إرهاب

انفجار قرب مركز عسكري في كابول وإصابة مدنيين

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ ص
انفجار سابق في كابول
انفجار سابق في كابول
أعلن مسؤولون أمنيون في أفغانستان، اليوم الأحد، أن انفجارا وقع ناجم عن عبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين في مدينة كابول. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن المسؤولين قولهم: "إن الانفجار وقع نتيجة قيام مسلحين مجهولين بزرع عبوة ناسفة على جانب طريق بالقرب من معسكر مركز التدريب العسكري في كابول"، مضيفين أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث يتلقون الرعاية الطبية. ولم يعلن أي فرد أو جماعة ومن بينهم حركة طالبان حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.
وكانت العاصمة الأفغانية قد شهدت انفجار خلال الشهر الجاري أيضا قتل خلاله 29 شخصا وأصيب 61 آخرون جراء الهجوم، الذي استهدف تجمعا لعدد من الساسة الأفغان فى العاصمة لإحياء الذكرى الـ 25 لمقتل زعيم حزب الوحدة الشيعية فى أفغانستان "عبد العلى مزاري" الذي لقى حتفه فى ظروف غامضة. كما نسفت حركة طالبان كل جهود
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بوكو-حرام

النيجر تعلن مقتل قيادي بـ«بوكو حرام» الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل القيادي في جماعة بوكو حرام الإهاربية إبراهيم فاكورة خلال عملية في جزر بحيرة تشاد (جنوب شرق)، مضيفة أن عناصر القوات المسلحة النيجرية المنتشرين في منطقة ديفا، شنوا عملية على الجزر النيجرية في بحيرة تشاد بين 10 و16 مارس، ما أسفر عن مقتل إبراهيم فاكورة، أحد قادة فصائل بوكو حرام، والعديد من رفاقه".
هشام-عشماوى

والد النقيب إسلام مشهور: هشام عشماوي خاين لوطنه وأهله

عبر اللواء محمد مشهور، والد النقيب إسلام مشهور، الذي استشهد خلال العملية الإرهابية بالواحات عن سعادته بتنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، قائلا في تصريحات لـ«التحرير»: تنفيذ الحكم بحق عشماوي أثلج صدورنا، والقصاص العادل من الخائن لوطنه وأهله وحق الشهداء بيرجع زي ما قال السيد الرئيس ولما بيوعد بيوفي، وقال إن حق ولادي هاييجي وفعلا حق ولادنا بيرجع وإحنا سعداء وفخورين بولادنا اللي استشهدوا وكل تنمية وإصلاح بيتم بنحس إن ولادنا شركاء فيه ودمهم مارحش هدر وفخورين بجيشنا وشرطتنا وقضاءنا العادل".
ليبيا-تسلم-هشام-عشماوى-لمصر (2)

والد الشهيد أحمد شوشة بعد إعدام عشماوي: الرئيس وعد فأوفى

عبر والد الشهيد، الملازم أول أحمد حافظ شوشة، شهيد حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر 2017، عن سعادته بعد تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، قائلا في تصريحات لـ«التحرير»: مش قادر أوصف فرحتي النهاردة، وحاسس إنه عيد لكل شعب مصر بعد القصاص من هشام عشماوي؛ لأن لما بتحصل عملية إرهابية شعب مصر كله بيتألم مش أهالي الشهداء وحدهم»، متابعًا: «أسرتي كلها سعيدة والجيران والناس كلها بتهنيني وأنا بشكر الرئيس السيسي إللي بيحب مصر من قلبه، ووعد فأوفى بالعهد إللي قطعوا على نفسه بأنه يحافظ على مصر وترابها».
هشام عشماوى 2

والد الشهيد عمرو صلاح عن إعدام «عشماوي»: مصر وراها جيش قوي

عبر المهندس صلاح عفيفي، والد النقيب عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي، عن سعادته بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: في تصريحات لـ«التحرير»: «النهاردة قطعنا رأس الأفعى والفرحة الكبيرة يوم ما نقضي على آخر إرهابي، ومصر عمرها ما بتسيب حق ولادها اللي ضحوا بشبابهم ودمهم عشان بلدهم، مصر ممكن تمرض لكن بترجع أقوى من الأول وبتتعافى سريعا»، متابعًا: «أسرتي كلها كانت سعيدة بتنفيذ الحكم على عشماوي، والرئيس وعد وأوفى، بعد عملية الواحات الرئيس جاب حق ولادنا كلهم في خلال أيام».
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انفجار في أفغانستان

مقتل وإصابة عشرات من شرطة أفغانستان في هجوم لطالبان

كشفت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل العشرات من أفراد الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان في ولاية أوروزغان الواقعة بوسط البلاد. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، عن زرغاي عبادي، متحدث باسم حاكم ولاية أوروزغان، اليوم الأربعاء، أن "عشرات الأفراد من الشرطة الأفغانية قتلوا وجرح أخرون في هجوم بمنطقة ترينكوت بالولاية"، مضيفا: "8 من مقاتلي طالبان قتلوا و جرح 4 آخرون خلال المواجهات مع الشرطة"، وفي السياق نفسه، كشفت الوكالة الفرنسية عن مقتل 20 جنديا وشرطيا في هجمات لطالبان في أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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