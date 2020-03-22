انفجار قرب مركز عسكري في كابول وإصابة مدنيين

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ ص

انفجار سابق في كابول

أعلن مسؤولون أمنيون في أفغانستان، اليوم الأحد، أن انفجارا وقع ناجم عن عبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين في مدينة كابول. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن المسؤولين قولهم: "إن الانفجار وقع نتيجة قيام مسلحين مجهولين بزرع عبوة ناسفة على جانب طريق بالقرب من معسكر مركز التدريب العسكري في كابول"، مضيفين أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث يتلقون الرعاية الطبية. ولم يعلن أي فرد أو جماعة ومن بينهم حركة طالبان حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

وكانت العاصمة الأفغانية قد شهدت انفجار خلال الشهر الجاري أيضا قتل خلاله 29 شخصا وأصيب 61 آخرون جراء الهجوم، الذي استهدف تجمعا لعدد من الساسة الأفغان فى العاصمة لإحياء الذكرى الـ 25 لمقتل زعيم حزب الوحدة الشيعية فى أفغانستان "عبد العلى مزاري" الذي لقى حتفه فى ظروف غامضة. كما نسفت حركة طالبان كل جهود