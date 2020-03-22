تجارة الموت.. ملابسات مداهمة مصنع كمامات مجهولة

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص

كمامة طبية - أرشيفية

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مداهمة مقر تصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بمدينة السادس من أكتوبر الذي يديره صاحب شركة مستلزمات طبية، اتفق مع ترزيين من خلال إمدادهما بمواد خام غير مطابقة للمواصفات، وتصنيع كميات طائلة وطرحها للبيع بأسعار مرتفعة مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، ما يعرض حياة جمهور المستهلكين للخطر، إذ تمكنت مأمورية من فرقة أكتوبر تنسيقا مع إدارة مباحث التموين من ضبط المتهمين الثلاثة بحيازتهم 4 آلاف كمامة معدة للبيع.

البداية تعود إلى معلومات سرية وردت إلى النقيب عماد الخولي معاون مباحث قسم أول أكتوبر، بتصنيع صاحب شركة وترزيين لكمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر. بالعرض على العميد طه فوده رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، وجه بتكثيف التحريات بالاستعانة بعناصر الشرطة