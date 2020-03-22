جريمة

تجارة الموت.. ملابسات مداهمة مصنع كمامات مجهولة

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
كمامة طبية - أرشيفية
كمامة طبية - أرشيفية
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مداهمة مقر تصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بمدينة السادس من أكتوبر الذي يديره صاحب شركة مستلزمات طبية، اتفق مع ترزيين من خلال إمدادهما بمواد خام غير مطابقة للمواصفات، وتصنيع كميات طائلة وطرحها للبيع بأسعار مرتفعة مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، ما يعرض حياة جمهور المستهلكين للخطر، إذ تمكنت مأمورية من فرقة أكتوبر تنسيقا مع إدارة مباحث التموين من ضبط المتهمين الثلاثة بحيازتهم 4 آلاف كمامة معدة للبيع.
البداية تعود إلى معلومات سرية وردت إلى النقيب عماد الخولي معاون مباحث قسم أول أكتوبر، بتصنيع صاحب شركة وترزيين لكمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر. بالعرض على العميد طه فوده رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، وجه بتكثيف التحريات بالاستعانة بعناصر الشرطة
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وزارة-الداخلية

المتورطون في فيديو عرقلة المارة: «الشهرة السبب»

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على 4 أشخاص عقب تداول فيديو يستقلون دراجتين ناريتين وقيام أحدهم بعرقلة المارة المترجلين وإسقاطهم أرضاً، وقيام مستقلين الدراجة الأخرى بتصوير الواقعة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقعى التواصل الاجتماعى (إنستجرام - تيك توك). مع انتشار المقطع وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة بتشكيل فريق بحث يضم ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.
سرقة-السيارات (3)

«في غمضة عين».. حل لغز سرقة سيارة بمدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص؛ لاتهامه بسرقة سيارة وتغيير معالمها بقصد التصرف فيها بالبيع بعدما تبلغ لقسم شرطة دار السلام من سائق يعمل طرف إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وفي وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفياً أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها، فتوجه المُبلغ صحبته يستقلان السيارة المشار إليها.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

القبض على طالبة متهمة بترويج شائعات عن «كورونا»

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع "فيسبوك" زعمت فيه تفشي مرض الكورونا فى مصنع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة، وجاري التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها أن تثير القلق بين الناس، وفق للاتهامات المنسوبة لها.
مخدر-الحشيش (5)

حلم انتهى خلف القضبان.. مصنع حشيش في منزل حارس عقار

لم يرض حارس عقار برزق حلال وراتب شهري يحصل عليه، بحث عن طريقة تمنحه مبالغا مالية طائلة دون تكيد عناء ومشقة العمل لساعات طويلة، فطرق أبواب عالم الجريمة متخذا مسكنه بمنطقة الهرم وكرا لتصنيع الحشيش المخدر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من السقوط في قبضة الشرطة التي داهمت الوكر وألقت القبض عليه واقتادته إلى ديوان القسم لسماع أقواله ومواجهته بالتحريات والأحراز المضبوطة بحوزته والتي تنوعت ما بين الأدوات المستخدمة في التصنيع وأقراص مخدرة "ومعجون حشيش".
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تهريب-مستلزمات-طبية (4)

ضبط مخزن مستلزمات طبية حجبها صاحبها بقصد الاحتكار

تشن قوات الأمن بالقاهرة والجيزة، حملات تفتيش تموينية لضبط الأسواق، وفق لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ففي القاهرة ألفت االقبض على صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية، لحيازته 7 آلاف و912 عبوة وقطعة مستلزمات مجهولة المصدر في الوايلي، أما في الجيزة تم ضبط مصنع كمامات غير مرخصة.
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«جثة وطلق ناري».. غموض مقتل شاب في قرية بالعياط

جثة لشاب في العقد الثالث من العمر عثر عليها بقرية جرزا في العياط، شكلت لغزا تسعى الأجهزة الأمنية بالجيزة لفك غموضه وضبط المتهم. بلاغ ورد لقسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية جرزا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يدعى "صابر. ف" مصاب بطلق ناري. التحريات دلت أن شخص أطلق النيران على المجني عليه ولاذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية الجناة والدافع وراء إرتكاب الجريمة.
جثة-فى-شقة

بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
المضبوطات (1)

ضبط أقراص مخدرة وفياجرا في صيدلية بمصر القديمة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ودلت التحريات بقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، وحيازته منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.
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