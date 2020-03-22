جريمة

ضبط مخزن مستلزمات طبية حجبها صاحبها بقصد الاحتكار

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
أرشيفية
أرشيفية
تشن قوات الأمن بالقاهرة والجيزة، حملات تفتيش تموينية لضبط الأسواق، وفق لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ففي القاهرة ألفت االقبض على صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية، لحيازته 7 آلاف و912 عبوة وقطعة مستلزمات مجهولة المصدر في الوايلي، أما في الجيزة تم ضبط مصنع كمامات غير مرخصة.
في منطقة الوايلي، داهمت القوات مخزن غير مرخص، تبين تبعيته لشركة لتجارة المستلزمات الطبية، وتبين حجب المسئولين عنه 7 آلاف و912 عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة، بقصد الاحتكار لبيعها بأزيد من سعر التداول بالأسواق. وفي الجيزة، أحالت مباحث التموين إلى النيابة العامة، صاحب شركة وترزيان، تم القبض عليهم، لاتهامهم
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وزارة-الداخلية

المتورطون في فيديو عرقلة المارة: «الشهرة السبب»

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على 4 أشخاص عقب تداول فيديو يستقلون دراجتين ناريتين وقيام أحدهم بعرقلة المارة المترجلين وإسقاطهم أرضاً، وقيام مستقلين الدراجة الأخرى بتصوير الواقعة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقعى التواصل الاجتماعى (إنستجرام - تيك توك). مع انتشار المقطع وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة بتشكيل فريق بحث يضم ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.
سرقة-السيارات (3)

«في غمضة عين».. حل لغز سرقة سيارة بمدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص؛ لاتهامه بسرقة سيارة وتغيير معالمها بقصد التصرف فيها بالبيع بعدما تبلغ لقسم شرطة دار السلام من سائق يعمل طرف إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وفي وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفياً أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها، فتوجه المُبلغ صحبته يستقلان السيارة المشار إليها.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

القبض على طالبة متهمة بترويج شائعات عن «كورونا»

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع "فيسبوك" زعمت فيه تفشي مرض الكورونا فى مصنع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة، وجاري التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها أن تثير القلق بين الناس، وفق للاتهامات المنسوبة لها.
مخدر-الحشيش (5)

حلم انتهى خلف القضبان.. مصنع حشيش في منزل حارس عقار

لم يرض حارس عقار برزق حلال وراتب شهري يحصل عليه، بحث عن طريقة تمنحه مبالغا مالية طائلة دون تكيد عناء ومشقة العمل لساعات طويلة، فطرق أبواب عالم الجريمة متخذا مسكنه بمنطقة الهرم وكرا لتصنيع الحشيش المخدر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من السقوط في قبضة الشرطة التي داهمت الوكر وألقت القبض عليه واقتادته إلى ديوان القسم لسماع أقواله ومواجهته بالتحريات والأحراز المضبوطة بحوزته والتي تنوعت ما بين الأدوات المستخدمة في التصنيع وأقراص مخدرة "ومعجون حشيش".
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تظاهر العراقيين بالكمامات

تجارة الموت.. ملابسات مداهمة مصنع كمامات مجهولة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مداهمة مقر تصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بمدينة السادس من أكتوبر الذي يديره صاحب شركة مستلزمات طبية، اتفق مع ترزيين من خلال إمدادهما بمواد خام غير مطابقة للمواصفات، وتصنيع كميات طائلة وطرحها للبيع بأسعار مرتفعة مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، ما يعرض حياة جمهور المستهلكين للخطر، إذ تمكنت مأمورية من فرقة أكتوبر تنسيقا مع إدارة مباحث التموين من ضبط المتهمين الثلاثة بحيازتهم 4 آلاف كمامة معدة للبيع.
سرقة-مساكن (1)

الأمن العام يوقع عصابة لسرقة المساكن في أكتوبر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة السيارات، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة تورط مسجل خطر في ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار. واعترف بنشاطه الإجرامى، واصطناعه لمستندات ملكية ولوحات معدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها فى الماركة واللون والموديل، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
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