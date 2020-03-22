ضبط مخزن مستلزمات طبية حجبها صاحبها بقصد الاحتكار

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

أرشيفية

تشن قوات الأمن بالقاهرة والجيزة، حملات تفتيش تموينية لضبط الأسواق، وفق لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ففي القاهرة ألفت االقبض على صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية، لحيازته 7 آلاف و912 عبوة وقطعة مستلزمات مجهولة المصدر في الوايلي، أما في الجيزة تم ضبط مصنع كمامات غير مرخصة.

في منطقة الوايلي، داهمت القوات مخزن غير مرخص، تبين تبعيته لشركة لتجارة المستلزمات الطبية، وتبين حجب المسئولين عنه 7 آلاف و912 عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة، بقصد الاحتكار لبيعها بأزيد من سعر التداول بالأسواق. وفي الجيزة، أحالت مباحث التموين إلى النيابة العامة، صاحب شركة وترزيان، تم القبض عليهم، لاتهامهم

في منطقة الوايلي، داهمت القوات مخزن غير مرخص، تبين تبعيته لشركة لتجارة المستلزمات الطبية، وتبين حجب المسئولين عنه 7 آلاف و912 عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة، بقصد الاحتكار لبيعها بأزيد من سعر التداول بالأسواق.



وفي الجيزة، أحالت مباحث التموين إلى النيابة العامة، صاحب شركة وترزيان، تم القبض عليهم، لاتهامهم بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بمدينة 6 أكتوبر.



وتبين أن المتهم الأول يمتلك شركة مستلزمات طبية، اتفق مع الترزيان على تصنيع الكمامات غير مطابقة للمواصفات، وأمد الترزيان بالمواد الخام لتصنيع كمامات، وتولوا تعبئتها بعبوات تحمل اسم إحدى الشركات الكبرى، بقصد بيعها في السوق بأرباح طائلة بإدخال الغش على الناس، وصادرت قوات الأمن الكميات المضبوطة بمحل عمل المتهمين.



