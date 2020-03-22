القاتل أبي.. عامل ينهي حياة طفله بوصلة ضرب في شبرا

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٧ ص

جثة طفل - تعبيرية

وصلة ضرب معتادة من أب لطفله الذي لم يتعد الستة أعوام بدعوى تأديبه، انتهت بصغيره جثة هامدة، لم يتحمل جسده الهزيل ركلات الأب المتتالية ليلفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله مستشفى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لتلقي الشرطة القبض على "الجاني" الذي برر فعلته "كنت بأدبه بس ما استحملش"، وترحيله بعدها إلى مقر النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطار من مستشفى شبرا الخيمة، بوصول جثة الطفل "هاني.ع" 6 أعوام، إثر إصابات في الرأس وأنحاء الجسد. تحريات المباحث توصلت إلى أن وراء الواقعة والد المجني عليه "عامل"، وأنه اعتدى عليه بالضرب بزعم تأديبه بسبب تواجده