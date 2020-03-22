جريمة

القاتل أبي.. عامل ينهي حياة طفله بوصلة ضرب في شبرا

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٧ ص
جثة طفل - تعبيرية
جثة طفل - تعبيرية
وصلة ضرب معتادة من أب لطفله الذي لم يتعد الستة أعوام بدعوى تأديبه، انتهت بصغيره جثة هامدة، لم يتحمل جسده الهزيل ركلات الأب المتتالية ليلفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله مستشفى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لتلقي الشرطة القبض على "الجاني" الذي برر فعلته "كنت بأدبه بس ما استحملش"، وترحيله بعدها إلى مقر النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطار من مستشفى شبرا الخيمة، بوصول جثة الطفل "هاني.ع" 6 أعوام، إثر إصابات في الرأس وأنحاء الجسد. تحريات المباحث توصلت إلى أن وراء الواقعة والد المجني عليه "عامل"، وأنه اعتدى عليه بالضرب بزعم تأديبه بسبب تواجده
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وزارة-الداخلية

المتورطون في فيديو عرقلة المارة: «الشهرة السبب»

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على 4 أشخاص عقب تداول فيديو يستقلون دراجتين ناريتين وقيام أحدهم بعرقلة المارة المترجلين وإسقاطهم أرضاً، وقيام مستقلين الدراجة الأخرى بتصوير الواقعة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقعى التواصل الاجتماعى (إنستجرام - تيك توك). مع انتشار المقطع وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة بتشكيل فريق بحث يضم ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.
سرقة-السيارات (3)

«في غمضة عين».. حل لغز سرقة سيارة بمدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص؛ لاتهامه بسرقة سيارة وتغيير معالمها بقصد التصرف فيها بالبيع بعدما تبلغ لقسم شرطة دار السلام من سائق يعمل طرف إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وفي وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفياً أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها، فتوجه المُبلغ صحبته يستقلان السيارة المشار إليها.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

القبض على طالبة متهمة بترويج شائعات عن «كورونا»

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع "فيسبوك" زعمت فيه تفشي مرض الكورونا فى مصنع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة، وجاري التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها أن تثير القلق بين الناس، وفق للاتهامات المنسوبة لها.
مخدر-الحشيش (5)

حلم انتهى خلف القضبان.. مصنع حشيش في منزل حارس عقار

لم يرض حارس عقار برزق حلال وراتب شهري يحصل عليه، بحث عن طريقة تمنحه مبالغا مالية طائلة دون تكيد عناء ومشقة العمل لساعات طويلة، فطرق أبواب عالم الجريمة متخذا مسكنه بمنطقة الهرم وكرا لتصنيع الحشيش المخدر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من السقوط في قبضة الشرطة التي داهمت الوكر وألقت القبض عليه واقتادته إلى ديوان القسم لسماع أقواله ومواجهته بالتحريات والأحراز المضبوطة بحوزته والتي تنوعت ما بين الأدوات المستخدمة في التصنيع وأقراص مخدرة "ومعجون حشيش".
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جثة-طفل

ضرب وتعذيب وجثة.. وفاة طفل على يد عمته بسبب «التبول»

لم يكن يدرك "إبراهيم" صاحب الـ8 سنوات، أنه سيفقد حياته على يد عمته التي تجردت من مشاعر الإنسانية، بعدما اعتدت عليه بالضرب عقابا له، بسبب تبوله على نفسه. حيث لاحقته بوصلة تعذيب وكدمات تركت علامات في جسده النحيل، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.
حادث- سير (1)

مصرع 12 شخصا وإصابة 12 آخرين في حادث بالإسماعيلية

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، أثر تصادم ميكروباص مع سيارتين ملاكي بالإسماعيلية، وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع قرب مركز ومدينة أبو صوير، على طريق 36 الحربي الواصل بين مدينة الإسماعيلية والشرقية. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ15 سيارة إسعاف، نقلت المصابين لمستشفى الإسماعيلية العام.
ورشة-سلاح

ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (حدادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة لهما بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و10 طلقات عيار 12مم، 8 طلقات آلية والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.
صلح-بين عائلتين في كرداسه (1)

الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين بالقليوبية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات جنبا إلى مهمة حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان وفقا لسياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لفرض السيطرة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية.
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