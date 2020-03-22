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أعمال شغب بسجون في كولومبيا بسبب المخاوف من «كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص
استمرار تفشي كورونا
استمرار تفشي كورونا
ذكرت تقارير، اليوم الأحد، أن السلطات الكولومبية تحاول التغلب على أعمال شغب في سجون في أنحاء البلاد، في ظل مخاوف من تفشي الفيروس في السجون المكتظة بالسجناء والتي تعاني من أحوال غير صحية. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن قطاع السجون، في تغريدة، إنه يتعامل مع اضطرابات بين السجناء والقوات الأمنية في عدة سجون. وكان قطاع السجون قد قال في وقت سابق إنه لا توجد حالات إصابة بالفيروس في السجون. وأظهرت صور تداولتها وسائل الاعلام اضطرابات واسعة بالسجون وقيام السجناء بإشعال الحرائق.
وأعلنت البلاد إغلاق كامل لمدة 3 أسابيع ابتداء من 24 مارس الجاري، كما أنها اغلقت حدودها في محاولة لكبح تفشي الفيروس. يذكر أن كولومبيا سجلت أكثر من 200 حالة إصابة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة. وأكدت وزارة الصحة في كولومبيا، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا، في الوقت الذى
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خامنئي يدعو الإيرانيين إلى التناسل بعد «كورونا»

دعا المرشد الإيراني على خامنئي، اليوم الأحد، الإيرانيين إلى التناسل بكثرة وزيادة عدد السكان لتقوية الدولة، في أعقاب ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 1433 وفاة، والإصابات إلى 19 ألفا و644 حالة بعد تسجيل 1237 إصابة جديدة. ودعا المرشد، الإيرانيين لحفاظ على تزايد عدد السكان‎، مشددا على أنه على الجمهورية الإسلامية أن تصبح أقوى في كافة المجالات بما في ذلك الدفاع‎، واعتبر أن أمريكا هي العدو الأكبر لإيران“. وكشف المرشد الأعلى خلال كلمة له بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة أن أمريكا أبلغتنا بضع مرات أنها مستعدة لتقديم المساعدة في مكافحة كورونا‎.
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الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
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سنغافورة تحظر دخول الزائرين لمواجهة «كورونا»

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، أنها ستحظر دخول الزائرين إلى البلاد لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها، حيث تعتبر البلاد ملتقى طرق يستخدم على نطاق واسع للرحلات بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا. وقالت وزارة الصحة إن الدخول لغير المواطنين بدءا من الساعة 11:59 من مساء غد الإثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في "القطاعات الأساسية" مثل الرعاية الصحية، مشيرة إلى خطر متزايد لدخول حالات فيروس كورونا. يذكر أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد كان هناك 39 حالة قادمة من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريين.
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الصحة العالمية حول كورونا: 4 دول على خطى إيطاليا

أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على النهج ذاته، متوقعة أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، إذ أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لـ"كوفيد 19"، موضحة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4 آلاف و32 حالة، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5 آلاف و987 إصابة.
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الصحة تجري فحص كورونا للحكومة قبل الاجتماع الأسبوعي

قامت وزارة الصحة والسكان، بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم، الخميس.
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أسامة هيكل: «عزل المناطق» آخر سيناريو لمواجهة كورونا

كشف وزير الإعلام أسامة هيكل، عن تحديد الحكومة 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، وأصاب عشرات المصريين، قائلا: "حددنا في وقت سابق 3 سيناريوهات بمجلس الوزراء، وتعتمد على أعداد الإصابات وسرعة انتشار المرض، وانتقلنا منذ السبت الماضي إلى السيناريو الثاني بقرار إغلاق المدارس والمنافذ الجوية، ومنع السفر إلى مصر وكان هذا المقترح حال وصول العدد إلى 150 أو 200 إصابة"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ونشرتها اليوم الأربعاء.
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وزارة الصحة: 30 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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وزارة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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