أعمال شغب بسجون في كولومبيا بسبب المخاوف من «كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

استمرار تفشي كورونا

ذكرت تقارير، اليوم الأحد، أن السلطات الكولومبية تحاول التغلب على أعمال شغب في سجون في أنحاء البلاد، في ظل مخاوف من تفشي الفيروس في السجون المكتظة بالسجناء والتي تعاني من أحوال غير صحية. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن قطاع السجون، في تغريدة، إنه يتعامل مع اضطرابات بين السجناء والقوات الأمنية في عدة سجون. وكان قطاع السجون قد قال في وقت سابق إنه لا توجد حالات إصابة بالفيروس في السجون. وأظهرت صور تداولتها وسائل الاعلام اضطرابات واسعة بالسجون وقيام السجناء بإشعال الحرائق.

وأعلنت البلاد إغلاق كامل لمدة 3 أسابيع ابتداء من 24 مارس الجاري، كما أنها اغلقت حدودها في محاولة لكبح تفشي الفيروس. يذكر أن كولومبيا سجلت أكثر من 200 حالة إصابة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة. وأكدت وزارة الصحة في كولومبيا، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا، في الوقت الذى