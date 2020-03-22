صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة، جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4% إلى مستوى 9573 نقطة مع بداية التعاملات، وارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%.

وأغلقت البورصة على ارتفاع للمرة الأولى منذ أسبوعين، حيث أنهى مؤشرEGX30، جلسة الخميس الماضي، في المنطقة الخضراء للمرة الأولى منذ أسبوعين، بعدما أغلق على ارتفاع بلغ 5%. وظل المؤشر في المنطقة الحمراء منذ 10 مارس الماضي، مع هروب المستثمرين من سوق الأسهم في ظل موجة بيعية عالمية نتيجة فيروس كورونا المستجد