صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة، جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4% إلى مستوى 9573 نقطة مع بداية التعاملات، وارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%.
وأغلقت البورصة على ارتفاع للمرة الأولى منذ أسبوعين، حيث أنهى مؤشرEGX30، جلسة الخميس الماضي، في المنطقة الخضراء للمرة الأولى منذ أسبوعين، بعدما أغلق على ارتفاع بلغ 5%.
وظل المؤشر في المنطقة الحمراء منذ 10 مارس الماضي، مع هروب المستثمرين من سوق الأسهم في ظل موجة بيعية عالمية نتيجة فيروس كورونا المستجد
وأغلقت البورصة على ارتفاع للمرة الأولى منذ أسبوعين، حيث أنهى مؤشرEGX30، جلسة الخميس الماضي، في المنطقة الخضراء للمرة الأولى منذ أسبوعين، بعدما أغلق على ارتفاع بلغ 5%.
وظل المؤشر في المنطقة الحمراء منذ 10 مارس الماضي، مع هروب المستثمرين من سوق الأسهم في ظل موجة بيعية عالمية نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).