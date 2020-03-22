«قطار كورونا» يبدأ رحلته الأولى من الصين إلى أوروبا

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص

الصين تقدم مساعدات لأوروبا

بدأت الصين بعد أن وضعت قدمها على طريق التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تقديم المساعدات إلى دول أوروبية عدة، خرج فيها الوباء عن السيطرة. وكشفت وسائل إعلام صينية رسمية، أن بكين أطلقت الرحلة الأولى لقطار شحن يحمل مساعدات ويتجه إلى أوروبا، للمساعدة على تجاوز المحنة الصحية. وغادر القطار محطة ييوو شرقي الصين، اليوم الأحد، صوب العاصمة الإسبانية مدريد، محملا بـ110 آلاف كمامة طبية، ومئات البدلات الواقية، والمستلزمات الطبية الأخرى، لمكافحة انتشار الفيروس. وقالت صحيفة "الشعب" الصينية، إن رحلة القطار سوف تستغرق نحو أسبوعين.

ودخلت الصين المنطقة الآمنة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، مع تراجع أعداد المصابين والمتوفين من جراء المرض، فيما بدت الأرقام مفزعة في عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا. واليوم، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت 46 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس السبت. وسجلت الصين حتى الآن،