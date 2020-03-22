جريمة

حلم انتهى خلف القضبان.. مصنع حشيش في منزل حارس عقار

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص
حشيش
حشيش
لم يرض حارس عقار برزق حلال وراتب شهري يحصل عليه، بحث عن طريقة تمنحه مبالغا مالية طائلة دون تكيد عناء ومشقة العمل لساعات طويلة، فطرق أبواب عالم الجريمة متخذا مسكنه بمنطقة الهرم وكرا لتصنيع الحشيش المخدر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من السقوط في قبضة الشرطة التي داهمت الوكر وألقت القبض عليه واقتادته إلى ديوان القسم لسماع أقواله ومواجهته بالتحريات والأحراز المضبوطة بحوزته والتي تنوعت ما بين الأدوات المستخدمة في التصنيع وأقراص مخدرة "ومعجون حشيش".
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير تصنيع واتجار حارس عقار في الحشيش المخدر، وتمكن الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم من ضبطه. وعُثر بحوزته على (2 كيس بداخلهما معجون لمخدر الحشيش وزنت حوالى 12 كيلو جراما - 60 قرصا لعقاقير مجهولة مختلفة - 4 أكياس لمسحوق الحنة -
اقرأ المزيد
وزارة-الداخلية

المتورطون في فيديو عرقلة المارة: «الشهرة السبب»

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على 4 أشخاص عقب تداول فيديو يستقلون دراجتين ناريتين وقيام أحدهم بعرقلة المارة المترجلين وإسقاطهم أرضاً، وقيام مستقلين الدراجة الأخرى بتصوير الواقعة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقعى التواصل الاجتماعى (إنستجرام - تيك توك). مع انتشار المقطع وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة بتشكيل فريق بحث يضم ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.
سرقة-السيارات (3)

«في غمضة عين».. حل لغز سرقة سيارة بمدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص؛ لاتهامه بسرقة سيارة وتغيير معالمها بقصد التصرف فيها بالبيع بعدما تبلغ لقسم شرطة دار السلام من سائق يعمل طرف إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وفي وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفياً أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها، فتوجه المُبلغ صحبته يستقلان السيارة المشار إليها.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

القبض على طالبة متهمة بترويج شائعات عن «كورونا»

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع "فيسبوك" زعمت فيه تفشي مرض الكورونا فى مصنع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة، وجاري التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها أن تثير القلق بين الناس، وفق للاتهامات المنسوبة لها.
جثة-طفل-مقتول-قتل

القاتل أبي.. عامل ينهي حياة طفله بوصلة ضرب في شبرا

وصلة ضرب معتادة من أب لطفله الذي لم يتعد الستة أعوام بدعوى تأديبه، انتهت بصغيره جثة هامدة، لم يتحمل جسده الهزيل ركلات الأب المتتالية ليلفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله مستشفى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لتلقي الشرطة القبض على "الجاني" الذي برر فعلته "كنت بأدبه بس ما استحملش"، وترحيله بعدها إلى مقر النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
تظاهر العراقيين بالكمامات

تجارة الموت.. ملابسات مداهمة مصنع كمامات مجهولة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مداهمة مقر تصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بمدينة السادس من أكتوبر الذي يديره صاحب شركة مستلزمات طبية، اتفق مع ترزيين من خلال إمدادهما بمواد خام غير مطابقة للمواصفات، وتصنيع كميات طائلة وطرحها للبيع بأسعار مرتفعة مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، ما يعرض حياة جمهور المستهلكين للخطر، إذ تمكنت مأمورية من فرقة أكتوبر تنسيقا مع إدارة مباحث التموين من ضبط المتهمين الثلاثة بحيازتهم 4 آلاف كمامة معدة للبيع.
جثة-فى-شقة

بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
مطار-القاهرة (1)

كشف نشاط 3 موظفين بمكتب جمركي في مطار القاهرة

ثلاثة موظفين بمكتب تخليص جمركى بمطار القاهرة الجوي سقطوا في قبضة الشرطة؛ لاتهامهم بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدروها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة الأمن الوطنى بميناء القاهرة الجوى قيام عدد من العاملين بمكتب تخليص جمركى بقرية البضائع بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدورها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة المكتب المشار إليه ثلاثة أشخاص وهم كل من: "صاحب المكتب، المدير، موظفة".
قطع-أثرية

كواليس حلم مشبوه انتهى بصاحبه خلف القضبان

شاب في مقتبل العمر، لم يكن له حظا من التعليم مكتفيا بشهادة الدبلوم، كما هو الحال ماديا متنقلا بين وظائف ومهن عدة بحثا عن مال يسد احتياجاته الشخصية حتى وسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في لمح من البصر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من حمل لقب "منهم" بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بدائرة مركز القوصية في محافظة أسيوط بقصد الاتجار، وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]