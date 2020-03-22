حلم انتهى خلف القضبان.. مصنع حشيش في منزل حارس عقار

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص

حشيش

لم يرض حارس عقار برزق حلال وراتب شهري يحصل عليه، بحث عن طريقة تمنحه مبالغا مالية طائلة دون تكيد عناء ومشقة العمل لساعات طويلة، فطرق أبواب عالم الجريمة متخذا مسكنه بمنطقة الهرم وكرا لتصنيع الحشيش المخدر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من السقوط في قبضة الشرطة التي داهمت الوكر وألقت القبض عليه واقتادته إلى ديوان القسم لسماع أقواله ومواجهته بالتحريات والأحراز المضبوطة بحوزته والتي تنوعت ما بين الأدوات المستخدمة في التصنيع وأقراص مخدرة "ومعجون حشيش".

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير تصنيع واتجار حارس عقار في الحشيش المخدر، وتمكن الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم من ضبطه. وعُثر بحوزته على (2 كيس بداخلهما معجون لمخدر الحشيش وزنت حوالى 12 كيلو جراما - 60 قرصا لعقاقير مجهولة مختلفة - 4 أكياس لمسحوق الحنة -

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير تصنيع واتجار حارس عقار في الحشيش المخدر، وتمكن الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم من ضبطه.



وعُثر بحوزته على (2 كيس بداخلهما معجون لمخدر الحشيش وزنت حوالى 12 كيلو جراما - 60 قرصا لعقاقير مجهولة مختلفة - 4 أكياس لمسحوق الحنة - كيس بلاستيك يحوى نبات الأستروكس المخدر وزنت 250 جراما – مكبس خاص بتصنيع الحشيش - 10 قطع حديد إسطمبة - خلاط كهربائى - ميزان حساس- مجموعة من الإمبولات والزجاجات بها سوائل كيمائية مخدرة).



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على ترويجها وعمليات تصنيعها.



