الجهود تتكاتف ضد كورونا: أوروبا والصين والإمارات تتبنى إجراءات لإنقاذ شركات الطيران

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بالإجراءات التي اتخذها منظمو قطاع النقل الجوي لتوفير المرونة لشركات الطيران والمطارات وأطقم الطيران، على أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وقال ألبريتو لوبيز ماير نائب رئيس قسم عمليات السلامة والطيران في الأياتا: "تمثل السلامة أولوية قصوى في القطاع، وتتمتع معظم الدول بامتلاكها لنظام تراخيص يضمن تأقلم شركات الطيران والموظفين مع كافة التحديات غير المتوقعة ومواجهة التأثيرات الخارجية لها على العمليات والأعمال، ونثمن في هذه الظروف الصعبة الإجراءات

وقال ألبريتو لوبيز ماير نائب رئيس قسم عمليات السلامة والطيران في الأياتا: "تمثل السلامة أولوية قصوى في القطاع، وتتمتع معظم الدول بامتلاكها لنظام تراخيص يضمن تأقلم شركات الطيران والموظفين مع كافة التحديات غير المتوقعة ومواجهة التأثيرات الخارجية لها على العمليات والأعمال، ونثمن في هذه الظروف الصعبة الإجراءات المتخذة من قبل المنظمات والدول لتسهيل المتطلبات التنظيمية وبشكل لا يؤثر على سلامة الرحلات الجوية".

ووجهت الأياتا، تقديرا خاصا لبعض الأمثلة على الإجراءات المتخذة لتسهيل المتطلبات التنظيمية، أولها ما قامت به الوكالة الأوروبية لسلامة قطاع النقل الجوي "EASA" بنشر نماذج يمكن استخدامها من قبل الجهات التنظيمية الحكومية لإخطار الوكالة عن القوانين المرنة التي جرى تطبيقها، إذ يسمح هذا الإجراء بتمديد فترات صلاحية التراخيص والتصديقات والشهادات لأفراد الأطقم الجوية والمدربين والفاحصين وحاملي تراخيص صيانة الطائرات ومراقبي الحركة الجوية بالإضافة إلى تمديد شهادات مراجعة صلاحية الطائرات.

كما أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية "GCAA" قرارا تسمح من خلاله بتمديد فترات التراخيص والتصديقات والشهادات لأطقم الطائرة. وأقرت إدارة الطيران المدني الصينية "CAAC" الحاجة للمرونة لحضور جلسات التدريب واستكمال متطلبات التدريب المتكررة، كما منحت فرصة تمديد فترة الاعتماد لبعض عناصر التدريب المطبقة على الطيارين والمهندسين وطاقم الطائرة.

وفيما قامت هيئة الطيران المدني البريطاني بوضع نظام عمل يسمح بتمديد فترة صلاحية متطلبات كابتن الطائرة وطاقم الطيران قامت أيضا هيئة الطيران المدني المكسيكية "AFAC" بتمديد فترة صلاحية الشهادات لفرق العمل التقنية لمدة 3 أشهر.

وأضاف لوبيز ماير: "إن الإجراءات المتخذة من قبل هذه الجهات تؤكد على أن قطاع النقل الجوي قائم على التعاون والشراكة بين كافة الأطراف المعنية وستوفر لهم المرونة الكاملة دون المغالاة بعنصر السلامة".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يقدم المساعدة في الحصول على شهادة تدقيق سلامة العمليات "IOSA" لشركات الطيران التي لا يمكن إجراؤها بسبب قيود السفر الحالية جراء انتشار فيروس كورونا والتي تمنع المراقبين بزيارة شركات الطيران والتحقق من التوافق مع متطلبات الشهادة. وقام الاتحاد بتمديد فترة التدقيق لستة أشهر في حال قاموا بإكمال نموذج الاستبيان المرسل لهم خلال مدة أقصاها 60 يوما خلال فترة التمديد.