الصحة العالمية حول كورونا: 4 دول على خطى إيطاليا

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٨ ص

منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية

أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على النهج ذاته، متوقعة أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، إذ أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لـ"كوفيد 19"، موضحة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4 آلاف و32 حالة، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5 آلاف و987 إصابة.

وأعلنت سويسرا أن عدد الإصابات فيها يتزايد بشكل كبير حتى وصل 6 آلاف و665 حالة، بزيادة 1050 إصابة في يوم واحد، وبلغ عدد الوفيات 75 حالة بمعدل 20 وفاة يوميا. وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة وباء كورونا، وحذرت من أن الأسوأ لم يأت بعد، وذلك بعد تجاوز عدد حالات الوفاة في البلاد 1300