سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

2 مليار جنيه إجمالي استثمارات مجمع بنبان بأسوان

وزيرة التخطيط: مصر استطاعت توفير الكهرباء إلى 100% من السكان بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة والبنك الدولي
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا يستعرض ما حققته الدولة المصرية في الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة فيما يتعلق بمجالي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح. وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اعتمدت في الآونة الأخيرة استراتيجية طويلة الأجل لتنويع مزيج الطاقة المستخدمة، لتحتل منه الطاقة المتجددة نسبة تبلغ حوالي 42% بحلول عام 2035 من خلال مشاريع مشتركة قادمة مع منظمات محلية ودولية.
ولفتت السعيد إلى أن مصر استطاعت توفير الكهرباء لـ100 % من السكان وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية ، ويتناول التقرير التقدم الملحوظ في مجال الحصول على الطاقة في السنوات الأخيرة حول العالم، مؤكدة
اقرأ المزيد
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

61.6 مليار متر مكعب حجم المياه المستهلكة بالزراعة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمياه، والذي يحتفل به العالم يوم 22 مارس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "يوم المياه العالمي لعام 2020 وتغير المناخ". وتضمن البيان مجموعة من أهم هذه المؤشرات، حيث يعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر، وتبلغ حصتها منه55.5 مليار متر مكعب تمثل 69.2% من جملة الموارد المائية عام 2017 - 2018.
هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: 250 مليون جنيه لمواجهة «كورونا»

أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الأحد، المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إن هذه المساهمة تأتي إيمانا منها بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة، معربة عن أملها في أن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها.
البنك-المركزى-المصرى

كيف تستفيد من مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض؟

أصدر محافظ البنك المركزي طارق عامر، كتابا دوريا اليوم الأحد، لتعميمه على رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، تضمن توضيح النقاط الأساسية بشأن تنفيذ قرار تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ستة أشهر، والذي جاء ضمن حزمة القرارات التي أعلنها البنك لمواجهة تداعيات وباء كورونا. وجاء في الكتاب الدوري الذي اصدره البنك ما يلي: الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة، جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4% إلى مستوى 9573 نقطة مع بداية التعاملات، وارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

تنفيذ 19 مشروعا صحيا بـ624 مليون جنيه في 9 محافظات

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن تقارير حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020، وذلك في قطاع الصحة، يأتي هذا في إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة.

تنفيذ 85 مشروعا بـ1.5 مليار جنيه في 17 محافظة

تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الجاري 2019 - 2020 حيث نشرت الوزارة الملخص التنفيذي للحصاد فيما يخص قطاع الموارد المائية والري. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85 مشروعا بالكامل، بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة، في 17 محافظة تتضمن: القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، كفر الشيخ.
فيروس- كورونا (3)

كيف أثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي؟

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا يناقش الآثار المحتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الاقتصاد المصري والعالمي والسيناريوهات المحتملة، وتوقعات معدل النمو الاقتصادى، والإجراءات والحزم التحفيزية التى اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وآليات التعامل المقترحة، مؤكدة أن العالم يواجه حاليا أزمة عالمية ويجب تكاتف الجميع لمواجهتها، ويجب الانتباه لتداعياتها والتعامل معها بحرص، مع إيجاد آليات للتعامل الصحيح معها، وخطة مقترحة للتحرك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

200 مليون جنيه للإمدادات الطبية لمواجهة كورونا

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على زيادة اعتمادات مشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجاري 2019 - 2020، كاعتماد إضافي بمبلغ 200 مليون جنيه لتدبير احتياجات المرحلة الأولى من الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أهمية إعطاء الاهتمام والأولوية للإنسان المصري وللمنظومة الصحية في ظل ما يواجهه العالم حاليا، مؤكدة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بهدف حماية المواطن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]