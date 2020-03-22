فنانات يظهرن بوجه جديد في الموسم الرمضاني 2020

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٢ ص

مي عمر

أيام قليلة تفصلنا عن الموسم الرمضاني، فالجميع في حالة انتظار، لما سيقدمه فنانو وفنانات مصر في ظل هذه الظروف، ففي كل عام تبهرنا نيللي كريم بالأدوار التي تجسدها، لكن المسلسل الأخير "اختفاء"، لم يحظَ بالشعبية المرجوة، التي اعتاد جمهورها عليها، ولكن في هذا الموسم، ستظهر بشكل مختلف، كما أن يسرا ستقدم مرة أخرى شخصية بنت البلد، أما مي عمر فستخلع عباءة الصعيد التي ارتدتها العام الماضي في شخصية فرح، وستظهر بثوب جديد، تأمل أن ينال إعجاب محبيها، وغيرها من الفنانات الأخريات، التي ستظهر بوجه جديد.

ستقدم الفنانة نيللي كريم هذا العام، شخصية "نصابة"، ولكن بطريقة كوميدية بمسلسلها بـ"100 وش"، للمخرجة كاملة أبو ذكري، وسبق وقدمتا معا مسلسلي "بنت اسمها ذات" و"سجن النسا"، أما حنان مطاوع، فستجسد شخصية إنسانية في مسلسل "القاهرة كابول" للمخرج حسام علي، وبالنسبة لياسمين صبري، فبعد أن لمعت في مسلسل "حكايتي"،