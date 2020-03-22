فنانات يظهرن بوجه جديد في الموسم الرمضاني2020

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٢ ص

مي عمر

أيام قليلة تفصلنا عن الموسم الرمضاني، فالجميع في حالة انتظار، لما سيقدمه فناني وفنانات مصر في ظل هذه الظروف، ففي كل عام تبهرنا نيللي كريم بالأدوار التي تجسدها، لكن المسلسل الأخير "اختفاء"، لم يحظَ بالشعبية المرجوة، التي اعتاد جمهورها عليها، ولكن في هذا الموسم، ستظهر بشكل مختلف، كما أن يسرا ستقدم مرة أخرى شخصية بنت البلد، أما مي عمر ستخلع عباءة الصعيد التي ارتدتها العام الماضي في شخصية فرح، وستظهر بثوب جديد، تأمل أن ينال إعجاب محبينها، وغيرها من الفنانات الأخرى، التي ستظهر بوجه جديد.

ستقدم الفنانة نيللي كريم هذا العام، شخصية "نصابة"، ولكن بطريقة كوميدية بمسلسلها بـ"100 وش"، للمخرجة كاملة أبو ذكري، وسبق وقدمتا معا مسلسلي "بنت اسمها ذات وسجن النسا"، أما حنان مطاوع، ستجسد شخصية إنسانية في مسلسل "القاهرة كابول" للمخرج حسام علي، وبالنسبة لياسمين صبري، فبعد أن لمعت في مسلسل "حكايتي"،