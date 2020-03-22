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كيف تستفيد من مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض؟

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٥ ص
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
أصدر محافظ البنك المركزي طارق عامر، كتابا دوريا اليوم الأحد، لتعميمه على رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، تضمن توضيح النقاط الأساسية بشأن تنفيذ قرار تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ستة أشهر، والذي جاء ضمن حزمة القرارات التي أعلنها البنك لمواجهة تداعيات وباء كورونا. وجاء في الكتاب الدوري الذي اصدره البنك ما يلي: الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد.
ويتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة ستة أشهر مع إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة. -تسري التعليمات على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات
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فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

61.6 مليار متر مكعب حجم المياه المستهلكة بالزراعة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمياه، والذي يحتفل به العالم يوم 22 مارس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "يوم المياه العالمي لعام 2020 وتغير المناخ". وتضمن البيان مجموعة من أهم هذه المؤشرات، حيث يعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر، وتبلغ حصتها منه55.5 مليار متر مكعب تمثل 69.2% من جملة الموارد المائية عام 2017 - 2018.
هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: 250 مليون جنيه لمواجهة «كورونا»

أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الأحد، المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إن هذه المساهمة تأتي إيمانا منها بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة، معربة عن أملها في أن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

2 مليار جنيه إجمالي استثمارات مجمع بنبان بأسوان

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا يستعرض ما حققته الدولة المصرية في الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة فيما يتعلق بمجالي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح. وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اعتمدت في الآونة الأخيرة استراتيجية طويلة الأجل لتنويع مزيج الطاقة المستخدمة، لتحتل منه الطاقة المتجددة نسبة تبلغ حوالي 42% بحلول عام 2035 من خلال مشاريع مشتركة قادمة مع منظمات محلية ودولية.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة، جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4% إلى مستوى 9573 نقطة مع بداية التعاملات، وارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%.
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البنك-المركزي

تعليمات جديدة من البنك المركزي لمواجهة كورونا

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع الحدود القصوى لاستخددام الدفع الإلكترونى للحد من انتشار كورونا فى مصر. وشملت التعليمات أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام المحمول فتسري كل قواعد وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2016، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 15 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البمك المصري الخليجي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.65 جنيه، ونحو 15.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
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