سنغافورة تحظر دخول الزائرين لمواجهة «كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

استمرار تفشي كورونا

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، أنها ستحظر دخول الزائرين إلى البلاد لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها، حيث تعتبر البلاد ملتقى طرق يستخدم على نطاق واسع للرحلات بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا. وقالت وزارة الصحة إن الدخول لغير المواطنين بدءا من الساعة 11:59 من مساء غد الإثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في "القطاعات الأساسية" مثل الرعاية الصحية، مشيرة إلى خطر متزايد لدخول حالات فيروس كورونا. يذكر أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد كان هناك 39 حالة قادمة من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريين.

وذكرت وزارة الصحة، اليوم، أن 80من جميع الحالات التي تم تأكيدها مؤخرًا في الدولة المدينة قادمة من الخارج، نصفهم قادم من أوروبا، مركز وباء كورونا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وسجلت سنغافورة، أمس السبت، أول حالتين إصابة بفيروس كوونا الجديد "كوفيد 19"، وسط تحذيرات من انتشار أوسع للمرض وسقوط مزيد من الضحايا.