القبض على طالبة متهمة بترويج شائعات عن «كورونا»
٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
أرشيفية
تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع "فيسبوك" زعمت فيه تفشي مرض الكورونا فى مصنع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة، وجاري التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها أن تثير القلق بين الناس، وفق للاتهامات المنسوبة لها.
وردت معلومات إلى المباحث الجنائية، تفيد بإثارة حالة من البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أخبار مغلوطة، وبتتبع مصدرها تبين بث فتاة تدعى "شيماء ع"، 27 سنة، طالبة بالتعليم المفتوح، مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة بلبيس، وعلى الفور تم تحرير محضر بالمعلومات وضبط المتهمة،
وردت معلومات إلى المباحث الجنائية، تفيد بإثارة حالة من البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أخبار مغلوطة، وبتتبع مصدرها تبين بث فتاة تدعى "شيماء ع"، 27 سنة، طالبة بالتعليم المفتوح، مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة بلبيس، وعلى الفور تم تحرير محضر بالمعلومات وضبط المتهمة، تحت رقم 3602 إدارى مركز شرطة بلبيس، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وبفحص محتوى الفيديو، والأخبار المتداولة على صفحة الفتاة، تبين احتوائها على إدعاءاتبقطع التيار الكهربائى ومياه الشرب، علاوة على الإشارة لأحد المصانع، وإشاعة انتشار كورونا بين العاملين فيه، وأشارت التحريات الأولية إلى قصد المتهمة رفع نسبة المشاهدة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب، بإشاعة تلك الأخبار المغلوطة.