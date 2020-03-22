جريمة

القبض على طالبة متهمة بترويج شائعات عن «كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
أرشيفية
أرشيفية
تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع "فيسبوك" زعمت فيه تفشي مرض الكورونا فى مصنع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة، وجاري التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها أن تثير القلق بين الناس، وفق للاتهامات المنسوبة لها.
وردت معلومات إلى المباحث الجنائية، تفيد بإثارة حالة من البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أخبار مغلوطة، وبتتبع مصدرها تبين بث فتاة تدعى "شيماء ع"، 27 سنة، طالبة بالتعليم المفتوح، مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة بلبيس، وعلى الفور تم تحرير محضر بالمعلومات وضبط المتهمة،
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وزارة-الداخلية

المتورطون في فيديو عرقلة المارة: «الشهرة السبب»

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على 4 أشخاص عقب تداول فيديو يستقلون دراجتين ناريتين وقيام أحدهم بعرقلة المارة المترجلين وإسقاطهم أرضاً، وقيام مستقلين الدراجة الأخرى بتصوير الواقعة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقعى التواصل الاجتماعى (إنستجرام - تيك توك). مع انتشار المقطع وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة بتشكيل فريق بحث يضم ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.
سرقة-السيارات (3)

«في غمضة عين».. حل لغز سرقة سيارة بمدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص؛ لاتهامه بسرقة سيارة وتغيير معالمها بقصد التصرف فيها بالبيع بعدما تبلغ لقسم شرطة دار السلام من سائق يعمل طرف إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وفي وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفياً أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها، فتوجه المُبلغ صحبته يستقلان السيارة المشار إليها.
مخدر-الحشيش (5)

حلم انتهى خلف القضبان.. مصنع حشيش في منزل حارس عقار

لم يرض حارس عقار برزق حلال وراتب شهري يحصل عليه، بحث عن طريقة تمنحه مبالغا مالية طائلة دون تكيد عناء ومشقة العمل لساعات طويلة، فطرق أبواب عالم الجريمة متخذا مسكنه بمنطقة الهرم وكرا لتصنيع الحشيش المخدر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من السقوط في قبضة الشرطة التي داهمت الوكر وألقت القبض عليه واقتادته إلى ديوان القسم لسماع أقواله ومواجهته بالتحريات والأحراز المضبوطة بحوزته والتي تنوعت ما بين الأدوات المستخدمة في التصنيع وأقراص مخدرة "ومعجون حشيش".
جثة-طفل-مقتول-قتل

القاتل أبي.. عامل ينهي حياة طفله بوصلة ضرب في شبرا

وصلة ضرب معتادة من أب لطفله الذي لم يتعد الستة أعوام بدعوى تأديبه، انتهت بصغيره جثة هامدة، لم يتحمل جسده الهزيل ركلات الأب المتتالية ليلفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله مستشفى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لتلقي الشرطة القبض على "الجاني" الذي برر فعلته "كنت بأدبه بس ما استحملش"، وترحيله بعدها إلى مقر النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.
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سناتر- الدروس -الخصوصية (2)

حملات أمنية لإغلاق السناتر التعليمية في الإسماعيلية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة مكبرة اليوم الأحد، على عددًا من السناتر بمختلف أنحاء المحافظة لإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، كلف رؤوساء وحدات المباحث بالمرور ومتابعة سناتر الدروس الخصوصية وإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة المقبلة، وعلى الفور تم تنفيذ عدة حملات في جميع أنحاء المحافظة.
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