القبض على طالبة متهمة بترويج شائعات عن «كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م

أرشيفية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع "فيسبوك" زعمت فيه تفشي مرض الكورونا فى مصنع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة، وجاري التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها أن تثير القلق بين الناس، وفق للاتهامات المنسوبة لها.

وردت معلومات إلى المباحث الجنائية، تفيد بإثارة حالة من البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أخبار مغلوطة، وبتتبع مصدرها تبين بث فتاة تدعى "شيماء ع"، 27 سنة، طالبة بالتعليم المفتوح، مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة بلبيس، وعلى الفور تم تحرير محضر بالمعلومات وضبط المتهمة،