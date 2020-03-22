أطباء مصريون في الكويت يدشنون مبادرة «طبيبك معاك»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م

طبيب - صورة أرشيفية

خصص مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الكويت، مجموعة على تطبيق "واتسآب"؛ للرد على استفسارات المرضى تحت شعار (طبيبك معاك.. خليك بالبيت)؛ وذلك دون مقابل مادي، موضحين أنه سيتم الرد على كافة استفسارات المرضى على مدار الساعة، مشددين، على عدم السماح بوصف أي وصفات طبية أو أدوية، والاقتصار على شرح طبيعة المرض والخطوات اللازمة للعلاج؛ وذلك بعد تعريف الطبيب باسمه الأول وتخصصه في نهاية أو بداية الرد على الاستفسار، وذلك بحسب بيان لهم، على موقع "فيسبوك".

وشدد الأطباء على عدم إعطاء أي مواعيد في عيادات حكومية أو خاصة، لافتين إلى أنه في حالة احتياج المريض لمراجعة الطبيب، فسيتم توجيهه إلى الطوارئ حسب التخصص المطلوب، وبعد استكمال الإجابة على السؤال، يقوم المنسق أو الطبيب بنفسه بغلق التعليقات على (البوست).وبالنسبة للمرضى، أوضح الأطباء أنه يسمح للمريض بكتابة