طلب إحاطة في البرلمان لزيادة بدل العدوى للطاقم الطبي

تحرير:أحمد جاد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أحقية الأطباء في زيادة قيمة بدل العدوى والذي يتراوح بين 19 إلى 30 جنيها للطبيب ولم يتغير منذ 25 عاما، مشيرا إلى أن الأطباء والطاقم الطبي هم خط الدفاع الأول في مواجهة أى أزمة مرضية، وأن تقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الوزراء بمذكرة من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية تبعا للخطورة التى يتعرض لها الأطباء ، خاصة أن مجلس الدولة أصدر حكما بأن يكون بدل العدوى 1000 جنيه.

وأكد زين الدين أن الأطباء المصريين أظهروا كفاءة اعترف بها الجميع في الخارج قبل الداخل في التعامل في ظل الظروف الحالية ولا ننكر ما يقدمه من جهود وتضحيات على الرغم من محدودية الإمكانيات وتعرض الكثير منهم لسوء المعاملة والتعديات في بعض الأحيان من المرضى وذويهم، خاصة أن إجراءات مكافحة العدوى فب مستشفياتنا