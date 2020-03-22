ضبط متهم بتجارة المخدرات بحوزته 25 ألف قرص تامول

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م

أرشيفية

ألقت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع شرطة السلوم القبض على متهم بجلب الأقراص المخدرة وترويجها على عملاء له، وكان بحوزة المتهم في سيارة حال ضبطه 25 ألف قرص مخدر من أنواع متعددة، وحررت قوات الأمن محضرا بالضبط في حالة تلبس بحيازة المخدر، وتحفظت القوات على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بدورها بتحليل عينات منها بمعرفة خبراء المعمل الجنائي، لفحصها وتقديم تقرير بشأن تأثيرها علي الصحة العامة لمتعاطيها، ويكثف قطاع مكافحة المخدرات جهوده لمكافحة الاتجار في تلك السموم.

تم ضبط المتهم بناءً على معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية، تفيد بنشاط خارج عن القانون، مقيم بدائرة مركز السلوم، تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، وإعداد كمين حال استقلال المتهم سيارته