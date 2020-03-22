الرقابة المالية: 250 مليون جنيه لمواجهة «كورونا»

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م

هيئة الرقابة المالية - صورة أرشيفية

أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الأحد، المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إن هذه المساهمة تأتي إيمانا منها بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة، معربة عن أملها في أن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها.

وأوضحت الهيئة، أن كل ذلك في سبيل حشد جميع الإمكانيات والجهود لدى الجهات المختلفة، لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث إجراءات