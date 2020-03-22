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ماجدة ذكي تعود للتلفزيون بمسلسل «قوت القلوب»

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م
ماجدة ذكي - صورة أرشيفية
ماجدة ذكي - صورة أرشيفية
تمتعنا الفنانة ماجدة ذكي دائما بأدوارها الرائعة، ففي عام 1978 عرض أول مسلسل تليفزيوني لها "أحلام الفتى الطائر"، ومن ثم توالت الأعمال المدهشة، وفي عام 2017 قدمت آخر مسلسل "اللهم إني صايم"، مع الفنان مصطفى شعبان وريم مصطفى، ومن إخراج أكرم فريد، وتوقفت عامين، وها هي تعود من جديد بمسلسل "قوت القلوب"، للمخرج مجدي أبو عميرة، وستنطلق أولى حلقاته، اليوم السبت، على شاشة الحياة، فالجمهور ينتظر هذا العود الحميد لماجدة ذكي، كما يشاركها مجموعة من النجوم الشابة.
تظهر ماجدة ذكي من جديد في مسلسل تليفزيوني "قوت القلوب"، وشاركها مجموعة من النجوم الشابة، وكان أبرزهم محمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ، بالإضافة إلى خالد ذكي ورانيا فريد شوقي ومطصفى درويش وفراس سعيد وديانا هشام وسمر علام، وسينتهي تصوير المسلسل خلال أيام قليلة، وتدور أحداثه حول أم تعاني من جحود أبنائها،
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مجدي أبو عميرة ينتهي من تصوير «قوت القلوب» خلال أيام

انتهى المخرج مجدي أبو عميرة من تصوير نحو 90 في المائة من مشاهد مسلسله الجديد (قوت القلوب)، ويكثف حاليا ساعات التصوير التي تمتد لنحو 17 ساعة يوميا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، للإنتهاء من العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرض المسلسل في مارس المقبل. وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها مما يؤدي إلى وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.
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