ماجدة زكي تعود إلى التليفزيون بمسلسل «قوت القلوب»

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م

ماجدة ذكي - صورة أرشيفية

تمتعنا الفنانة ماجدة زكي دائما بأدوارها الرائعة، ففي عام 1978 عرض أول مسلسل تليفزيوني لها "أحلام الفتى الطائر"، ومن ثم توالت الأعمال المدهشة، وفي عام 2017 قدمت آخر مسلسل "اللهم إني صايم"، مع الفنان مصطفى شعبان وريم مصطفى، ومن إخراج أكرم فريد، وتوقفت عامين، وها هي تعود من جديد بمسلسل "قوت القلوب"، للمخرج مجدي أبو عميرة، وستنطلق أولى حلقاته، اليوم السبت، على شاشة الحياة، فالجمهور ينتظر هذا العود الحميد لماجدة زكي، كما يشاركها مجموعة من النجوم الشابة.

تظهر ماجدة زكي من جديد في مسلسل تليفزيوني "قوت القلوب"، وشاركها مجموعة من النجوم الشابة، وكان أبرزهم محمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ، بالإضافة إلى خالد زكي ورانيا فريد شوقي ومصطفى درويش وفراس سعيد وديانا هشام وسمر علام، وسينتهي تصوير المسلسل خلال أيام قليلة، وتدور أحداثه حول أم تعاني من جحود أبنائها،