ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م

تفشي فيروس كورونا في لبنان

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.

وأضاف: "احموا أهلكم واحموا أنفسكم، فالوضع مخيف وعلينا الاستعداد للأسوأ مع المحافظة على الإيمان بأننا سنتجاوز الأزمة في حال التصرف الصحيح". ودعا وزير الداخلية اللبناني المنظمات الدولية للتنسيق مع السلطات المحلية بشأن اللاجئين في لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، أمس السبت، تكليف القوى الأمنية