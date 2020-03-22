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ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م
تفشي فيروس كورونا في لبنان
تفشي فيروس كورونا في لبنان
حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
وأضاف: "احموا أهلكم واحموا أنفسكم، فالوضع مخيف وعلينا الاستعداد للأسوأ مع المحافظة على الإيمان بأننا سنتجاوز الأزمة في حال التصرف الصحيح". ودعا وزير الداخلية اللبناني المنظمات الدولية للتنسيق مع السلطات المحلية بشأن اللاجئين في لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، أمس السبت، تكليف القوى الأمنية
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فيروس- كورونا (13)

ارتفاع مصابي كورونا في الجزائر لـ201 حالة

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 201 حالة، 110 منها في منطقة البليدة جنوبي العاصمة، إذ قالت الصحة الجزائرية، إنها سجلت 62 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، لافته إلى أن عدد الوفيات في الجزائر بلغ 17 حالة وفاة، وفقا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر إلى 8 حالات، وقالت الوزارة في بيان لها: «إن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي».
الجزائر

سجن مسؤول جزائري سابق بتهمة إهانة قائد بحرب التحرير

أدان القضاء في الجزائر، اليوم الأحد، مسؤولا حكوميا سابقا بتهمة إهانة أحد قادة ثورة التحرير ضد الاحتلال الفرنسي. وبعد متابعته في محكمة مسيلة الشرقية بجنحتي عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بسلامة وحدة الوطن، أصدر القاضي عقوبة السجن النافذ 6 أشهر ضد رابح ظريف مدير الثقافة السابق لمحافظة المسيلة. وظل ظريف موجودا في السجن المؤقت منذ 14 يناير الماضي، وجرى إنهاء مهامه من طرف وزارة الثقافة بسبب الإهانة والإساءة إلى أحد رموز الثورة التحريرية، ويتعلق الأمر بالشهيد رمضان عبان.
عصيان-مدني-في-غزة

الأمم المتحدة: وصول كورونا إلى غزة مخيف

اعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكجولدريك، أن وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة قد يكون مخيفا نتيجة الاكتظاظ السكاني ومحدودية النظام الصحي، قائلا: ”إننا قلقون حاليا فيما يتعلق بغزة، إنها منطقة معقدة، بسبب الحصار طويل الأمد والقيود المفروضة التي تصعّب الأمور/ وصول الفيروس إلى غزة سيحوله إلى ما يشبه الحاضنة عندما يعلق الناس ضمن منطقة مكتظة بالسكان، النظام الصحي يعاني من نقص في التمويل وشح في الموارد والأجهزة"، جاء ذلك في حوار نشره الموقع الإخباري للأمم المتحدة، اليوم الأحد.
بشار الاسد

الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم الأحد، ووسع المرسوم الجديد درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، بحسب وكالة الأنباء السورية، واشتمل على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه. وبحسب نص المرسوم، تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام، كما تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
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منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
فيروس- كورونا (19)

التليفزيون الصيني يكشف عن علاجات واعدة لـ«كورونا»

تعمل الشركات في مختلف أنحاء العالم على اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي انتشر في شتى أنحاء العالم وتسبب في وفاة وإصابة عشرات الآلاف. وذكرت دراسة لعلماء صينيين وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، أن هناك أبحاثا على أكثر من 30 دواءً بما فيها أدوية غربية ومنتجات طبيعية وأدوية صينية تقليدية قد تكون لها فعالية ضد (كوفيد-19). وأشارت الدراسة إلى 3 أدوية يعتقد الخبراء أنها قد تكون فعالة في التجارب السريرية، وهي: أولا، عقار "فافيبيرافير"، وهو دواء إنفلونزا ياباني، حيث أكدت الصين فعاليته في علاج المصابين بكوفيد-19.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في السعودية إلى 392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، كما أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، مجددا الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
فيروس- كورونا (14)

2705 حالات إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و622 حالة، توفي منهم 47 شخصا، بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
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