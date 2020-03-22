61.6 مليار متر مكعب حجم المياه المستهلكة بالزراعة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م

الزراعة في مصر - صورة أرشيفية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمياه، والذي يحتفل به العالم يوم 22 مارس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "يوم المياه العالمي لعام 2020 وتغير المناخ". وتضمن البيان مجموعة من أهم هذه المؤشرات، حيث يعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر، وتبلغ حصتها منه55.5 مليار متر مكعب تمثل 69.2% من جملة الموارد المائية عام 2017 - 2018.

وتقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وكذا مياه الصرف الزراعى والصحي التي تم تدويرها ومياه البحر المحلاة بنحو 24.75 مليار متر مكعب عام 2017 - 2018 مقابل 24.5 مليار متر مكعب عام 2016 - 2017 بنسبة زيادة 1.02%. وبلغت كمية المياه المستهلكة في قطاع الزراعة 61.65 مليار متر مكعب عام 2017 - 2018 مقابل