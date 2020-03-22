«في غمضة عين».. حل لغز سرقة سيارة بمدينة نصر

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م

سرقة سيارة - أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص؛ لاتهامه بسرقة سيارة وتغيير معالمها بقصد التصرف فيها بالبيع بعدما تبلغ لقسم شرطة دار السلام من سائق يعمل طرف إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وفي وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفيا أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها، فتوجه المُبلغ صحبته يستقلان السيارة المشار إليها.

وحال وجودهما بأحد الكافيهات بدائرة القسم، غافله الأخير واستبدل مفاتيح السيارة الأصلية بأخرى مقلدة واستولى على السيارة، ولاذ بالفرار. التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بخط سير هروب المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة قادت رجال المباحث إلى أن طالبا مقيما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وراء

وحال وجودهما بأحد الكافيهات بدائرة القسم، غافله الأخير واستبدل مفاتيح السيارة الأصلية بأخرى مقلدة واستولى على السيارة، ولاذ بالفرار.



التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بخط سير هروب المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة قادت رجال المباحث إلى أن طالبا مقيما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وراء ارتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المُستولى عليها عقب تغيير لونها وتثبيت لوحات معدنية أخرى بدلاً من لوحاتها الأصلية، وعُثر بداخل السيارة على اللوحات الأصلية وهاتف محمول مستخدم في ارتكاب الواقعة ومفتاح سيارة "مقلد".



اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وتغيير معالم السيارة للتصرف فيها بالبيع.



