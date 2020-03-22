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الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
وأوضح ريان أن "تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث"، محذرا من أن مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا لا يصيب كبار السن فقط، مؤكدا أن "له تأثيرا كبيرا على فئة منتصف العمر". وسُجلت أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بداية انتشار الوباء، بحسب تعداد أعدته
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أنجيلا-ميركل

إصابة أنجيلا ميركل بكورونا.. ووضعها في الحجر الصحي

أكد متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها مصابة بفيروس كورونا ودخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بكورونا. وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية ميركل، أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة «أسبوعين على الأقل» في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد، مضيفة: «أنه يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة»، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها، وفقا لما ذكرته العربية.
فيروس- كورونا (4)

«خلال 24 ساعة».. 360 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطاليةاليوم الأحد، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط، وفقًا لروسيا اليوم. وأعلنت السلطات الإيطالية في وقت سابق، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503. كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أعلن رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية حول كورونا: 4 دول على خطى إيطاليا

أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على النهج ذاته، متوقعة أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، إذ إن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لـ"كوفيد 19"، موضحة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4 آلاف و32 حالة، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5 آلاف و987 إصابة.
فيروس- كورونا (14)

2705 حالات إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و622 حالة، توفي منهم 47 شخصا، بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
فيروس- كورونا (3)

الأردن يُعلن فرض حالة الطوارئ لاحتواء انتشار كورونا

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار».
فيروس-كورونا (3)

كورونا: حجر صحي بفرنسا وإصابة موظفين بالصحة العالمية

بدأت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار الحجر الشامل في أنحاء البلاد كافة، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسجلت فرنسا حتى الآن 6 آلاف و622 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 148 شخصا من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس. ويأتي فرض الحجر الشامل في البلد الأوروبي بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس 24" الفرنسية.
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