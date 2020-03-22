الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

كورونا - صورة أرشيفية

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".

وأوضح ريان أن "تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث"، محذرا من أن مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا لا يصيب كبار السن فقط، مؤكدا أن "له تأثيرا كبيرا على فئة منتصف العمر". وسُجلت أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بداية انتشار الوباء، بحسب تعداد أعدته