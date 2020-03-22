تنفيذ 47 ألف حكم وضبط تاجر مخدرات في حملة أمنية

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م

أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بشتى قطاعات وزارة الداخلية، علي مستوى كافة مديريات الأمن، حملاتها الأمنية الموسعة، لضبط الخارجين عن القانون من حائزي المواد المخدرة والسلاح والمتاجرين في تلك المنوعات، وممارسي اعمال العنف والبطجة، وتمكنت قوات الحملات خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 28 قطعة سلاح نارى متنوع بين آلي خرطوش و أعيرة لتلك الأسلحة ، 113 قضية مخدرات وتنفيذ 47989 حكما قضائيا متنوعا، بين أحكام جنائية وقضايا غرامات ومخالفات مالية.

وألقى رجال الأكمنة الأمنية القبض يدعى "ع س ع"، عاطل السابق اتهامه فى 13 قضية (مخدرات)، وكام بحوزته حال ضبطه سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكمية مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 140 جنيها وهاتف محمول. وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية