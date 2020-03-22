جريمة

تنفيذ 47 ألف حكم وضبط تاجر مخدرات في حملة أمنية

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م
أرشيفية
أرشيفية
تكثف الأجهزة الأمنية بشتى قطاعات وزارة الداخلية، علي مستوى كافة مديريات الأمن، حملاتها الأمنية الموسعة، لضبط الخارجين عن القانون من حائزي المواد المخدرة والسلاح والمتاجرين في تلك المنوعات، وممارسي اعمال العنف والبطجة، وتمكنت قوات الحملات خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 28 قطعة سلاح نارى متنوع بين آلي خرطوش و أعيرة لتلك الأسلحة ، 113 قضية مخدرات وتنفيذ 47989 حكما قضائيا متنوعا، بين أحكام جنائية وقضايا غرامات ومخالفات مالية.
وألقى رجال الأكمنة الأمنية القبض يدعى "ع س ع"، عاطل السابق اتهامه فى 13 قضية (مخدرات)، وكام بحوزته حال ضبطه سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكمية مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 140 جنيها وهاتف محمول. وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية
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المتهمة (2)

ضبط ربة منزل دفنت رضيعها داخل شقة سكنية في الشرقية

عثر أحد الأهالي على جثة لطفل رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، ما جعله يبلغ قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التي انتقل على الفور إلى محل البلاغ. اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.
قوات-الشرطة (2)

ضبط عنصرين إثاريين لترويجهما شائعات كاذبة عن كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين. في سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة.
الانتحار-شنقا

أزمة نفسية تدفع شابا للانتحار شنقا في الإسكندرية

أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على الانتحار شنقا داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بمنطقة سيدى جابر، شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إذ علق حبلا حول رقبته يتدلى من جنش سقف غرفته، وقام بلفه حول رقبته، ليفارق الحياة في الحال، في الوقت الذي كشفت فيه تحريات إدارة البحث الجنائية بمديرية الأمن ومعاينة رجال الأدلة الجنائية أن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة كانت دافعا لاتخاذه قرار التخلص من حياته بتلك الطريقة المؤسفة في غفلة من أهل المنزل.
مطاردة- امنيه

ضبط 193 قطعة سلاح و113 قضية مخدرات وتنفيذ 47 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 23 متهما عبارة عن (3 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش -طبنجة - 20 فرد محلي الصنع) و79 طلقة مختلفة الأعيرة إضافة إلى 165 قطعة سلاح أبيض، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تحت إشراف قطاع الأمن العام.
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فيسبوك وانستجرام وواتس آب

القبض على طالبة متهمة بترويج شائعات عن «كورونا»

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع "فيسبوك" زعمت فيه تفشي مرض الكورونا فى مصنع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة، وجار التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها أن تثير القلق بين الناس، وفقا للاتهامات المنسوبة إليها.
مخدر-الحشيش (2)

ضبط 31 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش، وضُبط بحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية يُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه بإستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والاتجار به.
حشيش

ضبط مسجل خطر بـ30 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية قوية ومؤثرة لأحد أكبر مروجي المواد المخدرة لشخص مسجل شقي خطر، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة من الحشيش، حيث أعلنت الإدارة العامة لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، عن تمكنها من ضبط عاطل، مسجل شقي خطر، بحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وتزن نحو 7 كيلو متر خلال أحد الأكمنة المعدة مسبقاً لضبط المتهم الخارج عن القانون وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات التى كانت بحوزته تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عاطل في مطروح

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، ليوجه مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء سليم بضبطه متلبسا.
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