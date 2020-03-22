المتورطون في فيديو عرقلة المارة: «الشهرة هي السبب»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

وزارة الداخلية

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على 4 أشخاص عقب تداول فيديو يستقلون فيه دراجتين ناريتين وقيام أحدهم بعرقلة المارة المترجلين وإسقاطهم أرضا، وقيام مستقلي الدراجة الأخرى بتصوير الواقعة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقعى التواصل الاجتماعى (إنستجرام - تيك توك). مع انتشار المقطع وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة بتشكيل فريق بحث يضم ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص يستقلون دراجتين بخاريتين، وهم القائمون بتصوير الواقعة. عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المشار إليهم وبمواجهتهم اعترفوا بعرقلة المواطنين وإسقاطهم أرضا وقيامهم بتصوير