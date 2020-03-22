جريمة

المتورطون في فيديو عرقلة المارة: «الشهرة هي السبب»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على 4 أشخاص عقب تداول فيديو يستقلون فيه دراجتين ناريتين وقيام أحدهم بعرقلة المارة المترجلين وإسقاطهم أرضا، وقيام مستقلي الدراجة الأخرى بتصوير الواقعة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقعى التواصل الاجتماعى (إنستجرام - تيك توك). مع انتشار المقطع وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة بتشكيل فريق بحث يضم ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص يستقلون دراجتين بخاريتين، وهم القائمون بتصوير الواقعة. عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المشار إليهم وبمواجهتهم اعترفوا بعرقلة المواطنين وإسقاطهم أرضا وقيامهم بتصوير
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المتهمة (2)

ضبط ربة منزل دفنت رضيعها داخل شقة سكنية في الشرقية

عثر أحد الأهالي على جثة لطفل رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، ما جعله يبلغ قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التي انتقل على الفور إلى محل البلاغ. اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.
قوات-الشرطة (2)

ضبط عنصرين إثاريين لترويجهما شائعات كاذبة عن كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين. في سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة.
الانتحار-شنقا

أزمة نفسية تدفع شابا للانتحار شنقا في الإسكندرية

أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على الانتحار شنقا داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بمنطقة سيدى جابر، شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إذ علق حبلا حول رقبته يتدلى من جنش سقف غرفته، وقام بلفه حول رقبته، ليفارق الحياة في الحال، في الوقت الذي كشفت فيه تحريات إدارة البحث الجنائية بمديرية الأمن ومعاينة رجال الأدلة الجنائية أن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة كانت دافعا لاتخاذه قرار التخلص من حياته بتلك الطريقة المؤسفة في غفلة من أهل المنزل.
مطاردة- امنيه

ضبط 193 قطعة سلاح و113 قضية مخدرات وتنفيذ 47 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 23 متهما عبارة عن (3 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش -طبنجة - 20 فرد محلي الصنع) و79 طلقة مختلفة الأعيرة إضافة إلى 165 قطعة سلاح أبيض، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تحت إشراف قطاع الأمن العام.
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المتهمين (2)

وقعوا الناس في الشارع.. القبض على عصابة «التيك توك»

أربعة شباب يستقلون دراجتين بخاريتين يقوموا بإسقاط أحد المارة أرضًا عن طريق عرقلته بالقدم فيما يقوم أخر بالتصوير، ونشر مقطع الفيديو مصحوبًا بتعليقات ساخرة على موقع التواصل "تيك توك"، ما تسببت في حالة من الاستياء على مواقع التواصل، نظرا للأفعال التى لا تليق أخلاقيا بالشارع المصري.
مخدر-الحشيش (2)

ضبط 31 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش، وضُبط بحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية يُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه بإستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والاتجار به.
سرقة-مساكن (1)

الأمن العام يوقع عصابة لسرقة المساكن في أكتوبر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة السيارات، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة تورط مسجل خطر في ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار. واعترف بنشاطه الإجرامى، واصطناعه لمستندات ملكية ولوحات معدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها فى الماركة واللون والموديل، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
قوات-الشرطة (3)

5 عناصر إجرامية يرشقون الشرطة بالحجارة في دار السلام

للوهلة الأولى ظن مسجل خطر أن استعانته بأربعة أشخاص من أرباب السوابق والإجرام ستحول دون سقوطه في قبضة الشرطة لكن ضباط مباحث دار السلام كانوا لهم بالمرصاد. البداية تعود إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة باستهداف عنصر إجرامى (عامل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئى "ضرب") للتنفيذ عليه فى الأحكام الصادرة ضده، وحال استشعاره بوصول القوات استعان بـ5 عناصر إجرامية لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة.
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