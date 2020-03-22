خامنئي يدعو الإيرانيين إلى التناسل بعد «كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

خامنئي - صورة أرشيفية

دعا المرشد الإيراني على خامنئي، اليوم الأحد، الإيرانيين إلى التناسل بكثرة وزيادة عدد السكان لتقوية الدولة، في أعقاب ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 1433 وفاة، والإصابات إلى 19 ألفا و644 حالة بعد تسجيل 1237 إصابة جديدة. ودعا المرشد الإيرانيين للحفاظ على تزايد عدد السكان‎، مشددا على أنه على الجمهورية الإسلامية أن تصبح أقوى في كل المجالات بما في ذلك الدفاع‎، واعتبر أن أمريكا هي العدو الأكبر لإيران“. وكشف المرشد الأعلى خلال كلمة له بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة أن أمريكا أبلغتنا بضع مرات أنها مستعدة لتقديم المساعدة في مكافحة كورونا‎.

وقال خامنئي، في خطاب متلفز، اليوم الأحد، إن هناك شكوكا في أن أمريكا خلقت هذا الفيروس ومن الحماقة قبول عرضها لتقديم أدوية‎، مؤكدا أن إيران قادرة على التصدي لأي أزمة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا‎. وأضاف أن العالم يواجه كارثة دولية بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن أمريكا متهمة بصناعة ونشر