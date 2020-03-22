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خامنئي يدعو الإيرانيين إلى التناسل بعد «كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م
خامنئي - صورة أرشيفية
خامنئي - صورة أرشيفية
دعا المرشد الإيراني على خامنئي، اليوم الأحد، الإيرانيين إلى التناسل بكثرة وزيادة عدد السكان لتقوية الدولة، في أعقاب ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 1433 وفاة، والإصابات إلى 19 ألفا و644 حالة بعد تسجيل 1237 إصابة جديدة. ودعا المرشد الإيرانيين للحفاظ على تزايد عدد السكان‎، مشددا على أنه على الجمهورية الإسلامية أن تصبح أقوى في كل المجالات بما في ذلك الدفاع‎، واعتبر أن أمريكا هي العدو الأكبر لإيران“. وكشف المرشد الأعلى خلال كلمة له بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة أن أمريكا أبلغتنا بضع مرات أنها مستعدة لتقديم المساعدة في مكافحة كورونا‎.
وقال خامنئي، في خطاب متلفز، اليوم الأحد، إن هناك شكوكا في أن أمريكا خلقت هذا الفيروس ومن الحماقة قبول عرضها لتقديم أدوية‎، مؤكدا أن إيران قادرة على التصدي لأي أزمة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا‎. وأضاف أن العالم يواجه كارثة دولية بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن أمريكا متهمة بصناعة ونشر
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أنجيلا-ميركل

إصابة أنجيلا ميركل بكورونا.. ووضعها في الحجر الصحي

أكد متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها مصابة بفيروس كورونا ودخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بكورونا. وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية ميركل، أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة «أسبوعين على الأقل» في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد، مضيفة: «أنه يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة»، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها، وفقا لما ذكرته العربية.
فيروس- كورونا (4)

«خلال 24 ساعة».. 360 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطاليةاليوم الأحد، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط، وفقًا لروسيا اليوم. وأعلنت السلطات الإيطالية في وقت سابق، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503. كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أعلن رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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ايران وكورونا

الصين ترسل 4 شحنات طبية إلى إيران لمواجهة «كورونا»

أعلن السفير الإيراني لدى بكين محمد كشاورز زادة، اليوم السبت، أن الصين أرسلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شحنات على الأقل من المساعدات الطبية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه تزامنا مع عيد "النوروز"، أي بدء العام الفارسي الجديد، تم إرسال شحنة تزن 14.5 طن بواسطة طائرة شحن إلى طهران. ولفت السفير الإيراني إلى أن القنصليتين الإيرانيتين في غوانجو وشنغهاي سترسلان شحنات أخرى من المساعدات الطبية في الساعات المقبلة إلى إيران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".
ترامب (1)

أمريكا لإيران:? ?كورونا لن يرحمكم من عقوباتنا

بعثت الولايات المتحدة برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع، مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التي تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها في معزل عن العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة هذا الأسبوع، فيما تقول إن حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية وتقليص أنشطتها الإقليمية لا تمنع تدفق السلع الإنسانية. وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء 5 شركات مقرها في الإمارات، و3 في البر الرئيسي للصين، و3 في هونج كونج، وواحدة في جنوب إفريقيا للتجارة في البتروكيماويات الإيرانية.
فيروس-كورونا (3)

إيران: «كورونا» يقتل شخصا كل 10 دقائق

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في البلاد كل ساعة. وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في تغريدة له عبر "تويتر": "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل"، مضيفا: "أنه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
احد السجون الايرانية

هل وصل وباء «كورونا» إلى سجون إيران؟

"الزموا منازلكم".. رسالة تحذيرية وجهتها السلطات الإيرانية إلى المواطنين، وهي الرسالة التي تؤكد خروج الوباء عن السيطرة في هذا البلد وتفشي الفيروس في عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة. واقترب الفيروس القاتل من مواقع حساسة في السلطة الإيرانية، بعد أن أصيب عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهي آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون موجودة بشكل دائم في مقر الرئاسة الإيرانية في "باستور" والأقرب للرئيس حسن روحاني، مما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين.
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