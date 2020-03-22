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أسعار الذهب تستقر بالسوق.. وعيار 21 يسجل 675 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م
الذهب - صورة أرشيفية
الذهب - صورة أرشيفية
شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية نحو 1498 دولارا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 675 جنيها. عيار 24: 771 جنيها. عيار 18: 579 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام
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أسعار الذهب اليوم الأحد 15 مارس 2020

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