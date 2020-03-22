إنقاذ 12 شخصا احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا بالشرقية

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م

انهيار عقار - أرشيفية

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كل الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية، الأمر الذي ظهر جليا بمركز بلبيس محافظة الشرقية، إذ ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله. وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية.

وتبين بالفحص والمعاينة انهيار جزء من درج السلم في الطابق الخامس بالعقار وحدوث تصدعات به، ونتج عن الانهيار الجزئي احتجاز 12 شخصا (5 سيدات، 6 أطفال، رجل)، وتمكنت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة واستخدام المعدات اللازمة. ولاقى سرعة انتقال