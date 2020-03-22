جريمة

إنقاذ 12 شخصا احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا بالشرقية

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م
انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية
لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كل الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية، الأمر الذي ظهر جليا بمركز بلبيس محافظة الشرقية، إذ ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله. وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية.
وتبين بالفحص والمعاينة انهيار جزء من درج السلم في الطابق الخامس بالعقار وحدوث تصدعات به، ونتج عن الانهيار الجزئي احتجاز 12 شخصا (5 سيدات، 6 أطفال، رجل)، وتمكنت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة واستخدام المعدات اللازمة. ولاقى سرعة انتقال
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ضبط ربة منزل دفنت رضيعها داخل شقة سكنية في الشرقية

عثر أحد الأهالي على جثة لطفل رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، ما جعله يبلغ قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التي انتقل على الفور إلى محل البلاغ. اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.
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ضبط عنصرين إثاريين لترويجهما شائعات كاذبة عن كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين. في سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة.
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أزمة نفسية تدفع شابا للانتحار شنقا في الإسكندرية

أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على الانتحار شنقا داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بمنطقة سيدى جابر، شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إذ علق حبلا حول رقبته يتدلى من جنش سقف غرفته، وقام بلفه حول رقبته، ليفارق الحياة في الحال، في الوقت الذي كشفت فيه تحريات إدارة البحث الجنائية بمديرية الأمن ومعاينة رجال الأدلة الجنائية أن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة كانت دافعا لاتخاذه قرار التخلص من حياته بتلك الطريقة المؤسفة في غفلة من أهل المنزل.
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ضبط 193 قطعة سلاح و113 قضية مخدرات وتنفيذ 47 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 23 متهما عبارة عن (3 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش -طبنجة - 20 فرد محلي الصنع) و79 طلقة مختلفة الأعيرة إضافة إلى 165 قطعة سلاح أبيض، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تحت إشراف قطاع الأمن العام.
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مصرع 3 أطفال في انهيار عقار بحلوان

انهار عقار من 3 طوابق بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال تحت الأنقاض، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار المنزل.
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ضرب وتعذيب وجثة.. وفاة طفل على يد عمته بسبب «التبول»

لم يكن يدرك "إبراهيم" صاحب الـ8 سنوات، أنه سيفقد حياته على يد عمته التي تجردت من مشاعر الإنسانية، بعدما اعتدت عليه بالضرب عقابا له، بسبب تبوله على نفسه. حيث لاحقته بوصلة تعذيب وكدمات تركت علامات في جسده النحيل، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.
اطفاء-حريق

دون إصابات.. حريق بـ«ميكروباص» أعلى محور 26 يوليو

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20 ورشة و18 سيارة إطفاء.. كواليس حريق الدرب الأحمر

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الضخم الذي التهم نحو 20 ورشة أحذية ومحلا تجاريا بالقرب من مسجد أبوحريبة بالدرب الأحمر، ودفعت الحماية بـ18 سيارة إطفاء وخزانين، وتمكنت من محاصرة كرات اللهب دون خسائر في الأرواح، ومنع امتداد النيران الوصول للأماكن الأثرية القريبة، وجاري عمليات تبريد الموقع.
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