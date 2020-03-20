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«اتصالات مصر» تطلق حزمة إجراءات لضمان سلامة الجميع

أضافت شعار Stay Safe بمعنى ابقوا آمنين بجوار أسم شبكة اتصالات على جميع هواتف عملائها لتذكيرهم بأن سلامتهم هي الأهم وأن عليهم اتباع إرشادات السلامة للمحافظة على صحتهم.
تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
حازم متولي رئيس شركة اتصالات
حازم متولي رئيس شركة اتصالات
في إطار التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، كانت اتصالات مصر سباقة في طرحها للعديد من الخدمات والتطبيقات التي تطور من تجربة العملاء وتجعلهم يقومون بالعديد من الخدمات من على هواتفهم بدون الحاجة لزيارة الفروع أو التحدث الى ممثلي خدمة العملاء. وفي ظل أهمية تجنب مغادرة المنزل لغير الحاجة تماشياً مع القرارات السباقة التي اتخذتها الدولة وأشادت بها القنوات والمواقع العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، أتت اتصالات مصر كداعمة لعملائها بتلك التطبيقات والخدمات التي تقدمها.
وبحسب بيان للشركة فإن تطبيق مثل Etisalat Cash اتصالات كاش يمكنك من عمليات تحويل الأموال، صرف، إيداع، دفع فواتير (كهرباء – مياه – غاز – تليفون أرضي) والشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة وسريعة وآمنة. وتطبيق ماي اتصالات My Etisalat الذي يمكن العملاء من الشحن ودفع الفواتير والحصول على المعلومات
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الرئيس-السيسى

السيسي: مخزون السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة 3 أشهر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن احتياطى مصر من السلع الغذائية آمن ويكفى لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعانى أية مشكلات فيما يتعلق بنقص الموارد الغذائية، مضيفا أنه لا توجد مواد غذائية يقل الاحتياطى لها عن 3 أشهر. متسائلا: "فلماذا نتكالب ونشترى أكثر من حاجتنا؟”. ودعا الرئيس السيسي، المواطنين إلى الالتزام لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
محمد-الاتربي-رئيس-بنك-مصر (3)

محمد الإتربي رئيسا لاتحاد بنوك مصر وعكاشة نائبا

أعلن اتحاد بنوك مصر، اليوم الأحد، التشكيل الجديد للاتحاد وذلك برئاسة محمد الإتربي رئيس بنك مصر؛ الذي تم اختياره من قبل أعضاء الاتحاد لتولي رئاسته في دورته الجديدة لثلاث سنوات قادمة وذلك خلفا لهشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي. وشمل التشكيل الجديد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري كنائب رئيس الاتحاد، وحسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، كأمين صندوق الاتحاد.
البورصة

بأرباح 19.6 مليار جنيه.. البورصة ترتفع 5.9% بنهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة مكاسب قدرها 19.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 524.365 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5.9% إلى مستوى 9750 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 3.5% إلى مستوى 869 نقطة.
البنك-المركزى

إلغاء العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه

أًصدر البنك المركزي برئاسة طارق عامر تعليمات جديدة للبنوك تتضمن إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه، وقال المركزي، اليوم الأحد، إن الإعفاء يأتى انطلاقا من سياسة تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وفي إطار حرص البنك المركزي للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي، وتماشيا مع خطط الحد من التعامل النقدي. أشار المركزي إلى أن القرار يتضمن الإعفاء من كل العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية، لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة فى الوقت الراهن.
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الدفع-عبر-الموبايل

رفع الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر المحمول والبنوك

قرر البنك المركزي اليوم السبت، رفع الحدود القصوى للدفع باستخدام الهاتف المحمول، للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا، وقال البنك في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني، إن العملاء الذين خضعوا لإجراءات خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 2019، تم رفع حدود الدفع اليومي والشهري كالآتي:
شركات-الموبايلات

بسبب كورونا.. ماذا قدمت شركات المحمول لعملائها بمصر؟

شركات المحمول في السوق المصري اجتمعوا مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت منذ أيام للوقوف على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك بحث وسائل المساعدة والمزايا المجانية التي ستقدمها الشركات للعملاء، وأعلنت الوزارة حينها تقديم 200 مليون جنيه دعما لتمويل باقات إنترنت أرضي مجانية للعملاء، بالفعل استقبل جميع المشتركين باقات مجانية وصلت إلى 50 جيجا على مدار شهر، فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات المستحوذ الأكبر على مشتركي الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت فترة سماح لسداد فاتورة شهر يناير دون أي غرامات إضافية على العملاء.
اتصالات- مصر- في -كايرو -آي -سي- تي (2)

«اتصالات مصر» تتصدر تقارير قياسات جودة خدمات المحمول

بحسب تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأخيرة كانت اتصالات مصر الشركة الأكثر التزاما بمعايير جودة الخدمة، حيث جاءت مصر في المركز الاول، وهو ما يمثل أعلى معدلات جودة خدمة مقدمة للجمهور في السوق المصري. وأثبتت التقارير الأخيرة الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفوق شركة اتصالات مصر على منافسيها في تحقيق أعلى معدل آداء من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتؤكد اتصالات مصر، أن النتائج التي أظهرتها تقارير جهاز تنظيم الاتصالات الأخيرة، تعد تأكيدًا على رسالتها الرئيسية كأقوى شبكة في مصر، والتي تعمل على تحقيقها منذ دخولها للسوق المصري.
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