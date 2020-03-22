صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس «كورونا» المستجد

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
أعراض جديدة لكورونا - تعبيرية
أعراض جديدة لكورونا - تعبيرية
ظهرت أعراض جديدة لتنضم إلى قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن كان من المعتاد عن الفيروس، والذي انتشر خلال الأيام الماضية فى العديد من دول العالم، مسببا حالة كبيرة من الهلع بسبب سرعة انتشاره، أن اعراضه الأساسية تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والتهاب الحلق وغيرها من الأعراض المعروفة، ولكن وأعلن الطبيب البريطانى نيرمال كومار المتخصص في أمراض الأنف والحنجرة، قال إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعدان مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا.
وقال كومار، لقناة "سكاى نيوز": "قد لا تظهر على المريض بالضرورة أعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة، لذلك يجب على من يشعرون بفقدان حاستي الشم والتذوق اللجوء إلى العزل الذاتي". يذكر أن فيروس كورونا قد انتشر بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز
اقرأ المزيد
زيادة-قوة-عقلك

عقلك هيفضل سليم.. اتبع نظام منخفض الكربوهيدرات

الاهتمام بطعام غني بالعناصر الغذئية الهامة، والممارسة الصحية للعادات اليومية، يساعد في الحفاظ على وظائف الجسم بشكل عام، ويوفر حماية من المشكلات الصحية المتعلقة بالمخ، التي تظهر عند التقدم بالعمر، فوضحت دراسة جديدة أن اتباع حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات، يعمل بفاعلية كبيرة في الوقاية من الاضطرابات العقلية، لذا عليك بادراج أطعمة مثل البندق وجوز الهند والفستق وبذور الكتان، إضافة إلى اللحوم والبروتين الحيواني، نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
السكتات-الدماغية

دراسة: الموسيقى تساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي

توصل باحثون بريطانيون إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافى عن طريق تحفيز عقولهم ورفع حالتهم المزاجية. وتوصلت دراسة جديدة، نشرت فى عدد مارس لمجلة (إعادة تأهيل)، أن جلسات العلاج بواسطة الموسيقى لها تأثير إيجابى على إعادة التأهيل العصبى لمرضى السكتة الدماغية الحادة، فقد تم إجراء البحث على وحدة لإعادة تأهيل السكتة الدماغية تضم 26 سريرا فى مستشفى "أدينبروك" فى "كامبريدج " بالمملكة المتحدة، وقد شارك 177 مريضًا فى 675 جلسة من جلسات العلاج بالموسيقى العصبية (NMT) على مدار عامين.
التهاب-الحلق (5)

حمى وصداع.. تعرف على أسباب وأعراض التهاب اللوزتين

التهاب اللوزتين من أكثر الحالات المرضية المزعجة، خاصة عندما تصيب الأطفال، فهم لا يمتلكون القدرة على تحمل الأعراض والآلام، ويقول الأطباء إن العلاج الأولي يتمثل في تناول مضادات للالتهابات، وإذا لم تحقق أعلى معدلات من الشفاء، يجب إجراء عملية جراحية على الفور، وبالرغم من أن اللوزتين لهما دورا فعالا في الوقاية من الالتهابات، إلا أن الالتهابات المتكررة الناتجة عنها، تجعلها غير فعالة بالجسم، لذا عند تكرار الإصابة أو العدوى، لا بد من التحدث مع الطبيب، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
اقرأ المزيد من الأخبار
عسل-النحل

بالويسكي والعسل.. شاب يُعالج نفسه من فيروس كورونا

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن شابًا بريطانيًا، يعيش في الصين، زعم أنه تمكن من شفاء نفسه من فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد- 19"، عن طريق شرب مزيج من الويسكي الساخن والعسل الطبيعي. وكشف كونور ريد، البالغ من العمر 25 عاما، عن أنه انتقل للعيش في مقاطعة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، الصيف الماضي، لتدريس اللغة الإنجليزية، قبل أن يخضع للعلاج من الفيروس، لأسبوعين، في أحد مشافي المدينة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]