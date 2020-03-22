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لو دهون البطن بتضايقك.. 3 نصائح سحرية هتساعدك

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م
دهون البطن
دهون البطن
أصبح فقدان الوزن والرشاقة من أكثر الأشياء الأساسية، التي يبحث عنها الجميع، وفي ظل هذه الظروف، التي تعيشها عددا من البلاد، بعد تفشي فيروس الكورونا، التزمت بعض الشركات، وجعلت موظفينها يعملون من المنزل، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وتناول الطعام طوال الوقت، للتسلية والترفيه عن النفس، ولكن احذر دهون البطن، ستجعلك تشعر بالإحراج، والشعور الدائم بعدم القدرة على بذل مجهود، وللتغلب على هذه الدهون، يمكنك اتباع بعض من النصائح الرائعة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
بعد انتشار فيروس الكورونا، أصبح العمل من المنزل إلزاميا، وحتى لا يزداد وزنك بشكل مزعج، فيما يلي من النصائح الهامة، لتجنب الدهون المتراكمة في البطن: - السكر والمشروبات المحلاة ضارة تعتبر الأطعمة الغنية بالسكر، من الخيارات السيئة، والإفراط في تناولها، يؤدي إلى زيادة الوزن، فيمكنك استبدالها بالفواكه الطبيعية. -
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لو بتعاني من النحافة.. إليك 3 نصائح «هتجيب من الآخر»

نبحث دائمًا عن طرق فعالة لفقدان الوزن، والحفاظ على الصحة، والحصول على جسم مثالي ورشيق، وعلى الجانب الآخر، يوجد أشخاص يعانون من النحافة، ويرغبون في الحصول على مزيد من الكيلو جرامات الصحية.. لا تشعر بالحيرة، فتوجد أساليب متعددة تساعدك في زيادة الوزن، بدون التعرض لآثار جانبية أو أمراض، منها تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة كزبدة الفول السوداني والمكسرات، ويمكنك أيضًا ممارسة بعض من التمارين، التي تساعدك في الوصول إلى وزن صحي، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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3 أوقات نشعر فيها بالجوع.. ما الحل؟

تناول الطعام الصحي من أهم الطرق الأساسية، للحفاظ على صحة الجسم وتجنب زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وفي نفس الوقت نشعر بالجوع في منتصف اليوم، إذن ما العمل؟ كشف خبراء التغذية عن ثلاث مفاتيح أساسية، يمكنك من خلالها التوقف عن الإفراط في تناول الطعام، بعد استهلاك وجبة الإفطار، على سبيل المثال بدلًا من استهلاك الكيك أو المافين، عليك باختيار سناك صحي، كما يجب أن تحتوي الوجبة الخفيفة على 100 - 200 سعر فقط، و5 - 10 جرام من البروتين، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
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لحرق الدهون في الصباح.. تناول كوكيز جوز الهند

نبحث دائمًا عن وجبة فطار مختلفة، للمساعدة في تناول العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ونحرص على إدراج الفواكه والخضراوات المهمة، للحصول على الفيتامينات والمعادن، ومن أفضل الخيارات الصحية التي تساعدك على حرق مزيد من الدهون بالصباح "كوكيز جوز الهند"، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية محددة، تمنحك القيمة الغذائية، التي ترغب بها، فهو غني بالألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، والقليل من الكربوهيدرات، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
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لو بتعاني من النحافة.. إليك 3 نصائح «هتجيب من الآخر»

نبحث دائمًا عن طرق فعالة لفقدان الوزن، والحفاظ على الصحة، والحصول على جسم مثالي ورشيق، وعلى الجانب الآخر، يوجد أشخاص يعانون من النحافة، ويرغبون في الحصول على مزيد من الكيلو جرامات الصحية.. لا تشعر بالحيرة، فتوجد أساليب متعددة تساعدك في زيادة الوزن، بدون التعرض لآثار جانبية أو أمراض، منها تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة كزبدة الفول السوداني والمكسرات، ويمكنك أيضًا ممارسة بعض من التمارين، التي تساعدك في الوصول إلى وزن صحي، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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مفاجأة.. وجبة فطار كبيرة = فقدان أسرع للوزن

أصبح فقدان الوزن والرشاقة بمثابة هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث عن أسهل الطرق للوصول إلى وزن مثالي، بدون بذل مجهود أو الشعور بآلام الجوع، ومن أكثر الحلول المستخدمة، اتباع نظام غذائي صحي مثل النظام النباتي والكيتو، لكن توجد بعض الحيل البسيطة، التي يمكن أن تكون فعالة، وتساعدك على فقد الكثير، على سبيل المثال وجبة كبيرة في الإفطار غنية بالعناصر الغذائية المتطلبة لبناء صحي للجسم، تغنيك عن اتباع أنظمة غذائية، غير فعالة مع طبيعة جسمك، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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