لو دهون البطن بتضايقك.. 3 نصائح سحرية هتساعدك

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م

دهون البطن

أصبح فقدان الوزن والرشاقة من أكثر الأشياء الأساسية، التي يبحث عنها الجميع، وفي ظل هذه الظروف، التي تعيشها عددا من البلاد، بعد تفشي فيروس الكورونا، التزمت بعض الشركات، وجعلت موظفينها يعملون من المنزل، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وتناول الطعام طوال الوقت، للتسلية والترفيه عن النفس، ولكن احذر دهون البطن، ستجعلك تشعر بالإحراج، والشعور الدائم بعدم القدرة على بذل مجهود، وللتغلب على هذه الدهون، يمكنك اتباع بعض من النصائح الرائعة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".

بعد انتشار فيروس الكورونا، أصبح العمل من المنزل إلزاميا، وحتى لا يزداد وزنك بشكل مزعج، فيما يلي من النصائح الهامة، لتجنب الدهون المتراكمة في البطن: - السكر والمشروبات المحلاة ضارة تعتبر الأطعمة الغنية بالسكر، من الخيارات السيئة، والإفراط في تناولها، يؤدي إلى زيادة الوزن، فيمكنك استبدالها بالفواكه الطبيعية. -