حقيقة وصول مركب إيطالية تقل مصريين مصابين بـ«كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج - صورة أرشيفية

نفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، اليوم الأحد، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بطريقة غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وعلى الفور تواصلت وزيرة الهجرة، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدا أن الجهات الأمنية المسئولة لم ترصد أي مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية وتقوم بدورها في التأمين على أكمل وجه.

وأضافت "مكرم" أن قواتنا المسلحة عيون ساهرة تسيطر سيطرة محكمة، وتحمي حدودنا وكل السواحل المصرية، وتحول دون مرور أي مركب أو أي شخص بصورة غير شرعية. وناشدت جميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند