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إيقاف إمام مسجد عن العمل لمخالفته قرار الإغلاق

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، وقف عباس أحمد عباس إمام وخطيب بمحافظة بني سويف، عن العمل، مع خصم بدل الدروس والقوافل وصعود المنبر لمدة 3 أشهر، وإحالته للجنة القيم بديوان عام الوزارة، غدا الإثنين، مع التوصية بالنظر في إنهاء خدمته، أو إحالته لباحث دعوة، وذلك نظرا لمخالفة قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد، وبناءً على مذكرة رئيس القطاع الديني رئيس غرفة المتابعة بديوان عام وزارة الأوقاف.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن إنهاء الخدمة هو الجزاء المناسب لمن يخالف التعليمات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
الرئيس-السيسى

السيسي: ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80%

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14%، اعتبارا من العام المالي القادم. وأضاف السيسي خلال لقائه بعدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية، أنه قرر مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، بالإضافة لتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
اللواء-محمد-الشريف (2)

لمواجهة كورونا.. فتح حساب بنكي لعمال اليومية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح حساب بنكي اعتبارا من غدا الاثنين، للتبرع لمبادرة «ادعم عمال اليومية»، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المبادرة لها دوران أساسيان، أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.
الرئيس-السيسى

السيسي يلتقي عددا من السيدات المصريات بقصر الاتحادية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.
خيام بمستشفيات بورسعيد للكشف الأولي عن كورونا

لمواجهة كورونا.. خيام بمستشفيات بورسيعد لتشخيص حالات ارتفاع الحرارة

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتركيب خيام بجميع المستشفيات للكشف الأولى عن كل من يعانى من ارتفاع درجات الحرارة، التى تعتبر من أكثر أعراض فيروس كورونا المستجد شيوعا، وذلك قبل دخول المريض المستشفى، كإجراء احترازى وقائى منعا لنقل العدوى للمستشفيات في حال ظهور اي حالة إيجابية.
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