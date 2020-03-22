إيقاف إمام مسجد عن العمل لمخالفته قرار الإغلاق

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، وقف عباس أحمد عباس إمام وخطيب بمحافظة بني سويف، عن العمل، مع خصم بدل الدروس والقوافل وصعود المنبر لمدة 3 أشهر، وإحالته للجنة القيم بديوان عام الوزارة، غدا الإثنين، مع التوصية بالنظر في إنهاء خدمته، أو إحالته لباحث دعوة، وذلك نظرا لمخالفة قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد، وبناءً على مذكرة رئيس القطاع الديني رئيس غرفة المتابعة بديوان عام وزارة الأوقاف.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن إنهاء الخدمة هو الجزاء المناسب لمن يخالف التعليمات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.