تغسلين يديكِ باستمرار.. حافظي على بشرتك في 3 خطوات

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٧ م

ترطيب اليدين

ترتفع كل يوم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بشكل كبير، مع تزايد عدد الوفيات، وتوجد دول فقدت الأمل في السيطرة، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، على سبيل المثال غسل اليدين وارتداء كمامة، والابتعاد عن التجمعات، وتوقف الزيارات، وفي نفس الوقت، غسل اليدين باستمرار، سيعرض البشرة للتلف، لذا يوصي خبراء تجميل البشرة، باتباع نصائح صحية، للحفاظ على نضارة الجلد، أثناء الغسيل المستمر لليدين على مدار اليوم، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".

يعتبر غسل اليدين أحد الإجراءات الوقائية، لمواجهة الكورونا، ولكن غسل اليدين المتكرر، ربما يتبعه آثار سلبية على البشرة، وفيما يلي بعض من النصائح الهامة، للحفاظ على نضارة الجلد: - اغسل يديك بالمياه الدافئة يقول أطباء البشرة، إن الماء الفاتر هو الأفضل لغسل اليدين، لأن الماء الساخن ينزع من البشرة أي زيوت