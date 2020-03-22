الملحق العسكري الأمريكي يشيد بجهود قناة السويس لمواجهة كورونا

تحرير:محمد مصباح ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤١ م

قناة السويس - صورة أرشيفية

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، لواء رالف جروفر الملحق العسكري الأمريكي، وبرفقته العقيد بحري جوزيف مانيون الملحق البحري، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وخلال اللقاء، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتلبية تطلعات كافة الشركاء والعملاء من خلال التعامل برؤية واعية مع كافة التحديات والظروف غير المواتية مثل موجة الطقس السييء وفيروس "كورونا المستجد".

واستعرض ربيع، جهود تطوير المجرى الملاحي للقناة واستمرارعمليات الصيانة الدورية بواسطة كراكات الهيئة، بالإضافة إلى أعمال التطوير التي تشهدها محطات مراقبة الملاحة والمساعدات الملاحية، كما تطرق إلى إجراءات تأمين المجرى الملاحي، موجها التحية إلى القوات المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي.ووجه رسالة طمأنة