السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

منظمة السياحة العالمية

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".

وأضافت: "بقاؤنا اليوم في ديارنا يتيح لنا السفر في الغد، والسفر في الغد سوف يساعد على إيجاد فرص العمل، والإحتفال بالثقافة، وتعزيز الصداقة والتفاهم عالميا". ولفتت إلى أن السياحة في وضع فريد لقيادة الانتعاش في المستقبل، وإن قطاعنا سيوفر فرص العمل التي يحتاجها الناس للنهوض من هذه الكبوة، وسيقود النمو الاقتصادي