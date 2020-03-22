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السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م
منظمة السياحة العالمية
منظمة السياحة العالمية
أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وأضافت: "بقاؤنا اليوم في ديارنا يتيح لنا السفر في الغد، والسفر في الغد سوف يساعد على إيجاد فرص العمل، والإحتفال بالثقافة، وتعزيز الصداقة والتفاهم عالميا". ولفتت إلى أن السياحة في وضع فريد لقيادة الانتعاش في المستقبل، وإن قطاعنا سيوفر فرص العمل التي يحتاجها الناس للنهوض من هذه الكبوة، وسيقود النمو الاقتصادي
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أنجيلا-ميركل

إصابة أنجيلا ميركل بكورونا.. ووضعها في الحجر الصحي

أكد متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها مصابة بفيروس كورونا ودخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بكورونا. وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية ميركل، أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة «أسبوعين على الأقل» في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد، مضيفة: «أنه يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة»، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها، وفقا لما ذكرته العربية.
فيروس- كورونا (4)

«خلال 24 ساعة».. 360 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطاليةاليوم الأحد، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط، وفقًا لروسيا اليوم. وأعلنت السلطات الإيطالية في وقت سابق، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503. كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أعلن رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
المرشد-الأعلى-للجمهورية-الإسلامية-الإيرانية-آية-الله-علي-خامنئي (4)

خامنئي يدعو الإيرانيين إلى التناسل بعد «كورونا»

دعا المرشد الإيراني على خامنئي، اليوم الأحد، الإيرانيين إلى التناسل بكثرة وزيادة عدد السكان لتقوية الدولة، في أعقاب ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 1433 وفاة، والإصابات إلى 19 ألفا و644 حالة بعد تسجيل 1237 إصابة جديدة. ودعا المرشد الإيرانيين للحفاظ على تزايد عدد السكان‎، مشددا على أنه على الجمهورية الإسلامية أن تصبح أقوى في كل المجالات بما في ذلك الدفاع‎، واعتبر أن أمريكا هي العدو الأكبر لإيران“. وكشف المرشد الأعلى خلال كلمة له بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة أن أمريكا أبلغتنا بضع مرات أنها مستعدة لتقديم المساعدة في مكافحة كورونا‎.
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فيروس- كورونا (14)

ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
فيروس- كورونا (4)

سنغافورة تحظر دخول الزائرين لمواجهة «كورونا»

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، أنها ستحظر دخول الزائرين إلى البلاد لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها، حيث تعتبر البلاد ملتقى طرق يستخدم على نطاق واسع للرحلات بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا. وقالت وزارة الصحة إن الدخول لغير المواطنين بدءا من الساعة 11:59 من مساء غد الإثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في "القطاعات الأساسية" مثل الرعاية الصحية، مشيرة إلى خطر متزايد لدخول حالات فيروس كورونا. يذكر أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد كان هناك 39 حالة قادمة من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريون.
فيروس- كورونا (19)

التليفزيون الصيني يكشف عن علاجات واعدة لـ«كورونا»

تعمل الشركات في مختلف أنحاء العالم على اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي انتشر في شتى أنحاء العالم وتسبب في وفاة وإصابة عشرات الآلاف. وذكرت دراسة لعلماء صينيين وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، أن هناك أبحاثا على أكثر من 30 دواءً بما فيها أدوية غربية ومنتجات طبيعية وأدوية صينية تقليدية قد تكون لها فعالية ضد (كوفيد-19). وأشارت الدراسة إلى 3 أدوية يعتقد الخبراء أنها قد تكون فعالة في التجارب السريرية، وهي: أولا، عقار "فافيبيرافير"، وهو دواء إنفلونزا ياباني، حيث أكدت الصين فعاليته في علاج المصابين بكوفيد-19.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في السعودية إلى 392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، كما أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، مجددا الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
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