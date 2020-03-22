جريمة

منافذ «أمان» ومباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م
شوادر تابعة لوزارة الداخلية - أرشيفية
شوادر تابعة لوزارة الداخلية - أرشيفية
اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد"؛ للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.
وتستهدف إدارات مباحث التموين التحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة؛ لدعم منظومة
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المتهمة (2)

ضبط ربة منزل دفنت رضيعها داخل شقة سكنية في الشرقية

عثر أحد الأهالي على جثة لطفل رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، ما جعله يبلغ قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التي انتقل على الفور إلى محل البلاغ. اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.
قوات-الشرطة (2)

ضبط عنصرين إثاريين لترويجهما شائعات كاذبة عن كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين. في سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة.
الانتحار-شنقا

أزمة نفسية تدفع شابا للانتحار شنقا في الإسكندرية

أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على الانتحار شنقا داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بمنطقة سيدى جابر، شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إذ علق حبلا حول رقبته يتدلى من جنش سقف غرفته، وقام بلفه حول رقبته، ليفارق الحياة في الحال، في الوقت الذي كشفت فيه تحريات إدارة البحث الجنائية بمديرية الأمن ومعاينة رجال الأدلة الجنائية أن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة كانت دافعا لاتخاذه قرار التخلص من حياته بتلك الطريقة المؤسفة في غفلة من أهل المنزل.
مطاردة- امنيه

ضبط 193 قطعة سلاح و113 قضية مخدرات وتنفيذ 47 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 23 متهما عبارة عن (3 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش -طبنجة - 20 فرد محلي الصنع) و79 طلقة مختلفة الأعيرة إضافة إلى 165 قطعة سلاح أبيض، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تحت إشراف قطاع الأمن العام.
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مطاردة- امنيه

ضبط 193 قطعة سلاح و113 قضية مخدرات وتنفيذ 47 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 23 متهما عبارة عن (3 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش -طبنجة - 20 فرد محلي الصنع) و79 طلقة مختلفة الأعيرة إضافة إلى 165 قطعة سلاح أبيض، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تحت إشراف قطاع الأمن العام.
كلنا-واحد (3)

انطلاق المرحلة الـ12 من «كلنا واحدة» أبريل المقبل

أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل القادم؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى.
تظاهر العراقيين بالكمامات

تجارة الموت.. ملابسات مداهمة مصنع كمامات مجهولة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مداهمة مقر تصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بمدينة السادس من أكتوبر الذي يديره صاحب شركة مستلزمات طبية، اتفق مع ترزيين من خلال إمدادهما بمواد خام غير مطابقة للمواصفات، وتصنيع كميات طائلة وطرحها للبيع بأسعار مرتفعة مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، ما يعرض حياة جمهور المستهلكين للخطر، إذ تمكنت مأمورية من فرقة أكتوبر تنسيقا مع إدارة مباحث التموين من ضبط المتهمين الثلاثة بحيازتهم 4 آلاف كمامة معدة للبيع.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط 550 كيلوجرام لحوم وأسماك فاسدة بالإسماعيلية

شنت مديرية الطب البيطري حملة رقابية على الأسواق تم خلالها ضبط وتحرير 18 محضرا ومخالفة، وشملت تحرير محاضر مخالفات في مدينة أبو صوير منها ضبط 17 كيلوجراما من ذبح خارج المجازر الحكومية ولا توجد شهادة صحية، و164 كيلوجراما من أسماك الماكريل المنتهية الصلاحية بسبب عطل بتايمر الثلاجة والنظافة متوسطة، أقل من 5 كيلوجرام من اللحوم في الثلاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى والنظافة غير جيدة ويوجد كمية كبيرة من الدهون في الثلاجة، وتحرير محضر رقم 1298 جنح أبو صوير.
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