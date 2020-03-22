منافذ «أمان» ومباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م

شوادر تابعة لوزارة الداخلية - أرشيفية

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد"؛ للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.

وتستهدف إدارات مباحث التموين التحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة؛ لدعم منظومة



وتستهدف إدارات مباحث التموين التحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



