الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة «كورونا»

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م

رئيس الحكومة الفلسطينية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم، مضيفا أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.

وتابع رئيس الحكومة الفلسطينية: "يوضع كل القادمين من خارج فلسطين تحت الحجر الاجباري لمدة 14 يوما، وتعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم". وطالب اشتية، إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الفلسطينيين في أماكن عملهم بالداخل المحتل، وتحمل كافة مسؤولياتها تجاه سكان مدينة القدس