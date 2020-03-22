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الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٩ م
بشار الأسد
بشار الأسد
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم الأحد، ووسع المرسوم الجديد درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، بحسب وكالة الأنباء السورية، واشتمل على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه. وبحسب نص المرسوم، تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام، كما تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
كما تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد، باستثناء الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي. وفي وقت سابق، أصدر الرئيس السوري مرسوما بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الثالث وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا حمل مرسوم
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فيروس- كورونا (13)

ارتفاع مصابي كورونا في الجزائر لـ201 حالة

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 201 حالة، 110 منها في منطقة البليدة جنوبي العاصمة، إذ قالت الصحة الجزائرية، إنها سجلت 62 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، لافته إلى أن عدد الوفيات في الجزائر بلغ 17 حالة وفاة، وفقا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر إلى 8 حالات، وقالت الوزارة في بيان لها: «إن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي».
الجزائر

سجن مسؤول جزائري سابق بتهمة إهانة قائد بحرب التحرير

أدان القضاء في الجزائر، اليوم الأحد، مسؤولا حكوميا سابقا بتهمة إهانة أحد قادة ثورة التحرير ضد الاحتلال الفرنسي. وبعد متابعته في محكمة مسيلة الشرقية بجنحتي عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بسلامة وحدة الوطن، أصدر القاضي عقوبة السجن النافذ 6 أشهر ضد رابح ظريف مدير الثقافة السابق لمحافظة المسيلة. وظل ظريف موجودا في السجن المؤقت منذ 14 يناير الماضي، وجرى إنهاء مهامه من طرف وزارة الثقافة بسبب الإهانة والإساءة إلى أحد رموز الثورة التحريرية، ويتعلق الأمر بالشهيد رمضان عبان.
عصيان-مدني-في-غزة

الأمم المتحدة: وصول كورونا إلى غزة مخيف

اعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكجولدريك، أن وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة قد يكون مخيفا نتيجة الاكتظاظ السكاني ومحدودية النظام الصحي، قائلا: ”إننا قلقون حاليا فيما يتعلق بغزة، إنها منطقة معقدة، بسبب الحصار طويل الأمد والقيود المفروضة التي تصعّب الأمور/ وصول الفيروس إلى غزة سيحوله إلى ما يشبه الحاضنة عندما يعلق الناس ضمن منطقة مكتظة بالسكان، النظام الصحي يعاني من نقص في التمويل وشح في الموارد والأجهزة"، جاء ذلك في حوار نشره الموقع الإخباري للأمم المتحدة، اليوم الأحد.
محمد اشتية

الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم، مضيفا أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
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الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبى يستهدف منصات تركية في مطار معيتيقة

استهدفت قوات الجيش الوطنى الليبي، اليوم الثلاثاء، منصات الدفاع الجوى التى ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة فى مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش، وأفادت شعبة الإعلام الحربى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية، بأن أصواتا قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوى التابعة للقوات التركية التى تم استهدافها من قبل الجيش. وبدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، توقف حركة الملاحة الجوية وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين به.
قصف-سوريا

القوات التركية تقصف مقر القيادة الروسية بشمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستهدف القوات التركية، اليوم الأحد، مقر القيادة الروسية في ريف منبج بشمال سوريا، إذ قال المرصد وفقا لقناة «العربية الإخبارية»، إن القوات التركية قصفت مناطق في: «العريمة، والخالدية، والكاوكلي، واليالني، وجب الحمرا»، الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام بريف منبج الغربي، ومبنى قيادة القوات الروسية ومقر لقوى الأمن الداخلي.
اردوغان (3)

أردوغان: عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافا سيتم ضربها

قال مسؤول تركي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، بأن كل عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافا وسيتم ضربها. جاء هذا التصريح بعدما قتلت غارة جوية نسبت إلى الجيش السوري، أمس الخميس، أكثر من 30 جنديًا تركيًا في إدلب، شمال غربي سوريا. ومع هذا الهجوم، يرتفع قتلى الجيش التركي في إدلب إلى 54 على الأقل في شهر فبراير وحده، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
اردوغان (3)

مقتل 3 جنود من الجيش التركي شمال غرب سوريا

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة جنود من الجيش التركي في إدلب شمال غرب سوريا، حيث تساند القوات التركية فصائل مسلحة تحارب الجيش السوري. وبمقتل الجنود الثلاثة يصل عدد الخسائر البشرية في صفوف الجيش التركي بإدلب إلى 21 شخصا هذا الشهر. وتشهد إدلب معارك محتدمة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، حيث أفادت مصادر سورية، اليوم، بسيطرة الجيش على ريف إدلب الجنوبي عقب تقدمها في العديد من القرى والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، وفقًا لسكاي نيوز.
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