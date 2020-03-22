الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٩ م

بشار الأسد

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم الأحد، ووسع المرسوم الجديد درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، بحسب وكالة الأنباء السورية، واشتمل على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه. وبحسب نص المرسوم، تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام، كما تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

كما تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد، باستثناء الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي. وفي وقت سابق، أصدر الرئيس السوري مرسوما بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الثالث وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا حمل مرسوم