الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم
٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٩ م
بشار الأسد
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم الأحد، ووسع المرسوم الجديد درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، بحسب وكالة الأنباء السورية، واشتمل على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه. وبحسب نص المرسوم، تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام، كما تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
كما
تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد، باستثناء
الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس السوري مرسوما بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب
للدور التشريعى الثالث وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا
حمل
مرسوم
كما
تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد، باستثناء
الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس السوري مرسوما بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب
للدور التشريعى الثالث وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا
حمل
مرسوم بشار الأسد رقم 86 للعام 2020 القاضى بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب إلى
يوم الأربعاء 20 مايو 2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها
الدولة للتصدى لفيروس كورونا.
وكان
الأسد أصدر فى الثالث من الشهر الجاري المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضى بتحديد يوم
الاثنين الموافق لـ13-4-2020 موعدًا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى
الثالث.