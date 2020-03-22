أحزاب تطلق حملات توعية بالمحافظات لمواجهة «كورونا»

«مستقبل وطن» يوزع كمامات وقفازات وينشر فرق لتطهير الأماكن العامة.. «الوفد» يطلق حملة «إغاثة» لمواجهة الفيروس.. و«المحافظين»: حملتنا بعنوان «معا ضد الكورونا»

تحرير:محمد محمود ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م

أعلن عدد من الأحزاب السياسية، عدة حملات توعية للمواطنين بالمحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توزيع أدوات التعقيم وتطهير الأماكن العامة. وأطلق حزب مستقبل وطن، حملات توعية للمواطنين بمخاطر فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية بعقد عدة ندوات بالمحافظات، وعمل فرقا للتعقيم وتطهير الأماكن العامة، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس. وبدأ الحزب، في توزيع المستلزمات الطبية الوقائية للمواطنين في عدد من المناطق كما تم توعية المواطنين بكيفية تجنب الفيروس المستجد.

ووزع أعضاء الحزب في عدد من المحافظات المختلفة عدد من الكمامات والقفازات الطبية علي المارة في الشوارع مطالبين إياهم بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية حفاظا علي سلامتهم.وشدد أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات،

ووزع أعضاء الحزب في عدد من المحافظات المختلفة عدد من الكمامات والقفازات الطبية علي المارة في الشوارع مطالبين إياهم بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية حفاظا علي سلامتهم.

وشدد أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم، مطالبا أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

وتحت عنوان "يد واحدة مع مصرنا الغالية لمكافحة الوباء"، نظمت أمانات الحزب بعدد من المحافظات مجموعات عمل، لتعقم وتطهر للأماكن العامة، ونظم الحزب حملة أخرى فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أطلق حزب الوفد برئاسة بهاء أبوشقة، حملة «إغاثة» للوقوف إلى جوار المواطن المصري ومساندة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، معلنا عن تجهيز حقائب صحية تحتوي بداخلها على برشور توعية، يوضح الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى بعض الوسائل المستخدمة في التصدي للمرض، مثل: «الكمامة، زجاجة كحول إيثيلي، جوارب اليد الطبية، بعض وسائل التعقيم الأخرى»، يوزعها شباب الوفد في جميع محافظات مصر.

وفي سياق متصل، أطلق حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حملة توعية للحد من الإصابة بفيروس كورونا تحت عنوان «احمي نفسك.. احمي بلدك»، معلنا عن توزيع بوسترات توعية لمواجهة الفيروس مع توزيع بعض المطهرات وشرح كيفية استعمالها للمواطنين.

كما أعلن الحزب عن تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لتشمل كل قسم ووحدة حزبية، وأنه سوف يكون هناك اتصال بين مسئول الغرفة واقرب مستشفى حميات أو وحدة صحية وبين مديرية الصحة بالمحافظة للمتابعة الفورية والإبلاغ عن الحالات، مضيفا أنه سوف يتم تحديد رقم هاتف للتواصل عبر المكالمات الصوتية أو عن طريق تطبيق «واتساب» مع كل مسئول غرفة من الغرفة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة يوميا.

وأوضح النائب أحمد مهنى الأمين العام للحزب، أن الغرفة ستكون مسئولة عن تلقي الشكاوي والرد على الاستفسارات، والتواصل مع وزارة الصحة لتوصيل الشكاوى للجهات المختصة، والعمل على حلها بشكل فوري.

كما أطلق حزب المحافظين حملة «معا ضد الكورونا» انطلاقا من المسئولية المجتمعية وإيمانا أن الطريق الوحيد للنجاة هو التكاتف والتضامن بين الجميع من أجل الوقوف يدا واحدة للتخلص من تفشي هذا الفيروس.

وأوضح أحمد حنتيش نائب رئيس حزب المحافظين لأمانة السر، أن الحملة تستهدف العمل على رفع التوعية لدى المواطنين في أماكن التجمعات بمشاركة 100 فريق عمل بشكل مبدئي بالقاهرة والجيزة، داعيا الجميع من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ومبادرات شبابية وأفراد للمشاركة في مواجهة هذا الفيروس.