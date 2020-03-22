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أحزاب تطلق حملات توعية بالمحافظات لمواجهة «كورونا»

«مستقبل وطن» يوزع كمامات وقفازات وينشر فرق لتطهير الأماكن العامة.. «الوفد» يطلق حملة «إغاثة» لمواجهة الفيروس.. و«المحافظين»: حملتنا بعنوان «معا ضد الكورونا»
تحرير:محمد محمود ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن عدد من الأحزاب السياسية، عدة حملات توعية للمواطنين بالمحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توزيع أدوات التعقيم وتطهير الأماكن العامة. وأطلق حزب مستقبل وطن، حملات توعية للمواطنين بمخاطر فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية بعقد عدة ندوات بالمحافظات، وعمل فرقا للتعقيم وتطهير الأماكن العامة، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس. وبدأ الحزب، في توزيع المستلزمات الطبية الوقائية للمواطنين في عدد من المناطق كما تم توعية المواطنين بكيفية تجنب الفيروس المستجد.
ووزع أعضاء الحزب في عدد من المحافظات المختلفة عدد من الكمامات والقفازات الطبية علي المارة في الشوارع مطالبين إياهم بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية حفاظا علي سلامتهم.وشدد أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات،
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الرئيس-السيسى

السيسي: ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80%

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14%، اعتبارا من العام المالي القادم. وأضاف السيسي خلال لقائه بعدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية، أنه قرر مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، بالإضافة لتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
اللواء-محمد-الشريف (2)

لمواجهة كورونا.. فتح حساب بنكي لعمال اليومية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح حساب بنكي اعتبارا من غدا الاثنين، للتبرع لمبادرة «ادعم عمال اليومية»، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المبادرة لها دوران أساسيان، أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.
الرئيس-السيسى

السيسي يلتقي عددا من السيدات المصريات بقصر الاتحادية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.
خيام بمستشفيات بورسعيد للكشف الأولي عن كورونا

لمواجهة كورونا.. خيام بمستشفيات بورسيعد لتشخيص حالات ارتفاع الحرارة

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتركيب خيام بجميع المستشفيات للكشف الأولى عن كل من يعانى من ارتفاع درجات الحرارة، التى تعتبر من أكثر أعراض فيروس كورونا المستجد شيوعا، وذلك قبل دخول المريض المستشفى، كإجراء احترازى وقائى منعا لنقل العدوى للمستشفيات في حال ظهور اي حالة إيجابية.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها، وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر، بناء على القرار الصادر مساء أمس الأحد من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلى عدة دول ومن بينها مصر. وطالبت مصر للطيران الركاب، بضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب للشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.
فيروس- كورونا (19)

البحرين تدعو القادمين من مصر إلى عزل أنفسهم منزليا

أكدت وزارة الصحة في البحرين، أهمية التزام الجميع بتطبيق كل الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية. كما يتوجب على جميع القادمين من مصر وإيطاليا وكوريا الجنوبية ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة لمدة 14 يوما، ضمن إجراءات العزل المنزلي، والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد الفحص من خلال الرابطwww.moh.gov.bh/covid19 أو من خلال الاتصال على الرقم 444.
مطار-الاقصر (2)

فحص وزراء الصحة والسياحة والطيران بمطار الأقصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، فور وصولهم لمطار الأقصر الدولي، الحجر الصحي بالمطار، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزراء تم فحصهم فور وصولهم بجهاز "الإنفرارد" المخصص لقياس درجة حرارة المسافرين، ثم تابعوا واطمأنوا على الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطار التي يتم تطبيقها على كافة المسافرين.
فيروس- كورونا (17)

مصادر كويتية: إيقاف الرحلات لمصر و9 دول بسبب كورونا

أفادت صحيفة الراي الكويتية، نقلا عن مصادر، بأن السلطات الكويتية قررت إيقاف الرحلات الجوية إلى 7 دول هي: مصر، الفلبين، سوريا، لبنان، سريلانكا، بنجلاديش، الهند. وشهد، أمس الجمعة، اجتماعين حكوميين، الأول استمر نحو 4 ساعات للجنة العليا المعنية بمواجهة فيروس كورونا، والثاني لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الخالد. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الراي" أن إيقاف الرحلات سيستمر لمدة أسبوع لتوفير الأجهزة الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوافدين القادمين إلى البلاد لضمان الأمن الصحي وعدم تفشي الفيروس في الكويت.
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