ضبط 193 قطعة سلاح و113 قضية مخدرات وتنفيذ 47 ألف حكم

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

حملة أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 23 متهما عبارة عن (3 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش -طبنجة - 20 فرد محلي الصنع) و79 طلقة مختلفة الأعيرة إضافة إلى 165 قطعة سلاح أبيض، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تحت إشراف قطاع الأمن العام.

فى مجال تنفيذ الأحكام أسفرت الجهود تنفيذ 47989 حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالي: (162 حكم جناية - 15142 حكم حبس جزئي - 3021 حكم حبس مستأنف - 23213 حكم غرامة - 6451 حكم مخالفة). وشملت الجهود ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما، ارتكبوا 15 حادثا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات أمكن ضبط 113

فى مجال تنفيذ الأحكام أسفرت الجهود تنفيذ 47989 حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالي: (162 حكم جناية - 15142 حكم حبس جزئي - 3021 حكم حبس مستأنف - 23213 حكم غرامة - 6451 حكم مخالفة).



وشملت الجهود ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما، ارتكبوا 15 حادثا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات أمكن ضبط 113 قضية مخدرات بحوزة 119 متهما، ضُبط خلالها 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، 63 كجم بانجو، 534 جرام هيروين، 500 جرام أفيون، 24 جراما من مخدر الشابو، 961 جرام فودو - 1615 قرصا مخدرا)



وألقت القوات المشاركة في الحملة القبض على 21 هاربا من السجون والمراقبة، وضبط 5 متهمين مارسوا أعمال البلطجة، وحجز 140 دراجة نارية وإعادة 10 سيارات مُبلغ بسرقتها فضلا عن تحرير 21 ألفا و337 مخالفة مرورية متنوعة.



