البورصة تربح 19.6 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م

البورصة - صورة أرشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 524.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.9% ليغلق عند مستوى 9750.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 869.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 969.8 نقطة.

وسجلت تعاملات المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 242.3 مليون جنيه، بيما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 175.9 مليون جنيه، و66.4 مليون جنيه على التوالي.