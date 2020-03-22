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البورصة تربح 19.6 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
أغلقت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 524.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.9% ليغلق عند مستوى 9750.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 869.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 969.8 نقطة.
وسجلت تعاملات المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 242.3 مليون جنيه، بيما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 175.9 مليون جنيه، و66.4 مليون جنيه على التوالي.
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن احتياطى مصر من السلع الغذائية آمن ويكفى لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعانى أية مشكلات فيما يتعلق بنقص الموارد الغذائية، مضيفا أنه لا توجد مواد غذائية يقل الاحتياطى لها عن 3 أشهر. متسائلا: "فلماذا نتكالب ونشترى أكثر من حاجتنا؟”. ودعا الرئيس السيسي، المواطنين إلى الالتزام لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
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أعلن اتحاد بنوك مصر، اليوم الأحد، التشكيل الجديد للاتحاد وذلك برئاسة محمد الإتربي رئيس بنك مصر؛ الذي تم اختياره من قبل أعضاء الاتحاد لتولي رئاسته في دورته الجديدة لثلاث سنوات قادمة وذلك خلفا لهشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي. وشمل التشكيل الجديد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري كنائب رئيس الاتحاد، وحسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، كأمين صندوق الاتحاد.
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البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في مستهل التعاملات

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