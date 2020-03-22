إلغاء العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م

البنك المركزي

أًصدر البنك المركزي برئاسة طارق عامر تعليمات جديدة للبنوك تتضمن إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه، وقال المركزي، اليوم الأحد، إن الإعفاء يأتى انطلاقا من سياسة تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وفي إطار حرص البنك المركزي للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي، وتماشيا مع خطط الحد من التعامل النقدي. أشار المركزي إلى أن القرار يتضمن الإعفاء من كل العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية، لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة فى الوقت الراهن.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات والتعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع الحدود القصوى لاستخدام الدفع الإلكترونى للحد من انتشار كورونا فى مصر. وتضمنت تعليمات البنك المركزي أيضا رفع الحدود القصوى

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات والتعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع الحدود القصوى لاستخدام الدفع الإلكترونى للحد من انتشار كورونا فى مصر.



وتضمنت تعليمات البنك المركزي أيضا رفع الحدود القصوى لاستخدام الدفع الإلكترونى للحد من انتشار كورونا فى مصر، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون البطاقات لا تلامسية في حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات، مع تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يوميا للأفراد و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه شهريا.











