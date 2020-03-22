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بيان عاجل لتوفير أدوات التعقيم لغير القادرين مجانا

تحرير:محمد محمود ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٤ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وارتباطا بخطة الدولة والحكومة في زيادة التوعية وتوفير أدوات النظافة لجميع المواطنين ومراقبة الأسواق، موضحا أن هناك قرى ومناطق نائية وأسرا غير قادرة تحتاج إلى مزيد من الالتفات إليها والعمل على توفير تلك المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم من كحول وكلور وكمامات وجوانتيات وغيرها من الأشياء المتطلبة في تلك الفترة بصورة مجانية.
وأوضح عبد الغني أنه مهما بلغت تكلفة هذه الأشياء المالية والاقتصادية إلا أنه ستكون أقل مقارنة بانتشار الفيروس وتوفير مستشفيات خاصة لاستقبال حالات الإصابة بذلك الفيروس، مضيفا أن هناك العديد من الأسر والمناطق في أنحاء الجمهورية قد تضررت مؤخرا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وهو ما يستحق الدعم في تلك الظروف
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الرئيس-السيسى

السيسي: ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80%

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14%، اعتبارا من العام المالي القادم. وأضاف السيسي خلال لقائه بعدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية، أنه قرر مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، بالإضافة لتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
اللواء-محمد-الشريف (2)

لمواجهة كورونا.. فتح حساب بنكي لعمال اليومية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح حساب بنكي اعتبارا من غدا الاثنين، للتبرع لمبادرة «ادعم عمال اليومية»، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المبادرة لها دوران أساسيان، أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.
الرئيس-السيسى

السيسي يلتقي عددا من السيدات المصريات بقصر الاتحادية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.
خيام بمستشفيات بورسعيد للكشف الأولي عن كورونا

لمواجهة كورونا.. خيام بمستشفيات بورسيعد لتشخيص حالات ارتفاع الحرارة

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتركيب خيام بجميع المستشفيات للكشف الأولى عن كل من يعانى من ارتفاع درجات الحرارة، التى تعتبر من أكثر أعراض فيروس كورونا المستجد شيوعا، وذلك قبل دخول المريض المستشفى، كإجراء احترازى وقائى منعا لنقل العدوى للمستشفيات في حال ظهور اي حالة إيجابية.
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مجلس-النواب (2)

طلب إحاطة في البرلمان لزيادة بدل العدوى للطاقم الطبي

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أحقية الأطباء في زيادة قيمة بدل العدوى والذي يتراوح بين 19 إلى 30 جنيها للطبيب ولم يتغير منذ 25 عاما، مشيرا إلى أن الأطباء والطاقم الطبي هم خط الدفاع الأول في مواجهة أى أزمة مرضية، وأن تقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الوزراء بمذكرة من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية تبعا للخطورة التى يتعرض لها الأطباء، خاصة أن مجلس الدولة أصدر حكما بأن يكون بدل العدوى 1000 جنيه.
فيروس- كورونا (18)

نائبتان تطالب بفرض حظر التجوال بسبب كورونا

طالبت النائبتان إيناس عبد الحليم وهالة أبو سعد، في بيان لهما، اليوم السبت، بفرض حظر التجوال، وناشدت عبد الحليم، الحكومة ضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية، من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول بالمصريين إلى بر الأمان وحمايتهم من انتقال العدوى لهم، مؤكدة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي، غير مفعلة بنسبة كبيرة خاصة في المناطق الشعبية، التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات.
وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

نائبة تستغيث بوزير النقل لتجاهل تعقيم قطارات النوم

وجهت النائبة مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، اليوم السبت، نداءً عاجلا لوزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، بشأن عدم تعقيم قطارات النوم، وتجاهل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الوقاية الاحترازية التي تسعى الدولة للامتثال بها، مما سيؤدي إلى انتقال العدوى بسهولة بين الركاب، نظرا لكثرة الاختلاط بين الركاب خاصة في النوم، دون تعقيم أو أي إجراء نظافة تحافظ على صحة الركاب.
مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بشأن حوافز تشجع المواطنين على طلب الفاتورة

تقدم النائب عمرو غلاب أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ضرورة التوسع فى وضع حوافز على إصدار الفواتير الضريبية ومنحها عددا من المزايا الاستثمارية لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة عند الشراء بما يسهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة.
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