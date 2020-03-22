بيان عاجل لتوفير أدوات التعقيم لغير القادرين مجانا

تحرير:محمد محمود ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٤ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وارتباطا بخطة الدولة والحكومة في زيادة التوعية وتوفير أدوات النظافة لجميع المواطنين ومراقبة الأسواق، موضحا أن هناك قرى ومناطق نائية وأسرا غير قادرة تحتاج إلى مزيد من الالتفات إليها والعمل على توفير تلك المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم من كحول وكلور وكمامات وجوانتيات وغيرها من الأشياء المتطلبة في تلك الفترة بصورة مجانية.

وأوضح عبد الغني أنه مهما بلغت تكلفة هذه الأشياء المالية والاقتصادية إلا أنه ستكون أقل مقارنة بانتشار الفيروس وتوفير مستشفيات خاصة لاستقبال حالات الإصابة بذلك الفيروس، مضيفا أن هناك العديد من الأسر والمناطق في أنحاء الجمهورية قد تضررت مؤخرا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وهو ما يستحق الدعم في تلك الظروف