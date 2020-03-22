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بأرباح 19.6 مليار جنيه.. البورصة ترتفع 5.9% بنهاية تعاملات اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م
البورصة
البورصة
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة مكاسب قدرها 19.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 524.365 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5.9% إلى مستوى 9750 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 3.5% إلى مستوى 869 نقطة.


وبلغ حجم التداول على الأسهم 254 مليون ورقة مالية بقيمة 12.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.2 الف عملية لعدد 194 شركة، وارتفعت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 17 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.
الرئيس-السيسى

السيسي: مخزون السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة 3 أشهر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن احتياطى مصر من السلع الغذائية آمن ويكفى لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعانى أية مشكلات فيما يتعلق بنقص الموارد الغذائية، مضيفا أنه لا توجد مواد غذائية يقل الاحتياطى لها عن 3 أشهر. متسائلا: "فلماذا نتكالب ونشترى أكثر من حاجتنا؟”. ودعا الرئيس السيسي، المواطنين إلى الالتزام لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
محمد-الاتربي-رئيس-بنك-مصر (3)

محمد الإتربي رئيسا لاتحاد بنوك مصر وعكاشة نائبا

أعلن اتحاد بنوك مصر، اليوم الأحد، التشكيل الجديد للاتحاد وذلك برئاسة محمد الإتربي رئيس بنك مصر؛ الذي تم اختياره من قبل أعضاء الاتحاد لتولي رئاسته في دورته الجديدة لثلاث سنوات قادمة وذلك خلفا لهشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي. وشمل التشكيل الجديد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري كنائب رئيس الاتحاد، وحسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، كأمين صندوق الاتحاد.
البنك-المركزى

إلغاء العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه

أًصدر البنك المركزي برئاسة طارق عامر تعليمات جديدة للبنوك تتضمن إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه، وقال المركزي، اليوم الأحد، إن الإعفاء يأتى انطلاقا من سياسة تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وفي إطار حرص البنك المركزي للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي، وتماشيا مع خطط الحد من التعامل النقدي. أشار المركزي إلى أن القرار يتضمن الإعفاء من كل العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية، لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة فى الوقت الراهن.
بورصة (1)

البورصة تربح 19.6 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 524.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.9% ليغلق عند مستوى 9750.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 869.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 969.8 نقطة.
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