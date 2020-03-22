بأرباح 19.6 مليار جنيه.. البورصة ترتفع 5.9% بنهاية تعاملات اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة مكاسب قدرها 19.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 524.365 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5.9% إلى مستوى 9750 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 3.5% إلى مستوى 869 نقطة.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 254 مليون ورقة مالية بقيمة 12.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.2 الف عملية لعدد 194 شركة، وارتفعت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 17 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

